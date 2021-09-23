جوزيب بوريل: على الاتحاد الأوروبي التحرك بشأن أمنه

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يتعين على التكتل الأوروبي المقدرة على التحرك "في الحالات التي لا يمكننا فيها توقع الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) للتدخل".

أضاف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل- في مقابلة، أوردها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي : "علينا أن نشارك بالجزء الخاص بنا من المسؤولية وأن نكون قادرين على التصرف بمفردنا إذا لزم الأمر، وكلما كانت أوروبا أقوى، سيكون حلف الناتو أقوى".

وردًا على سؤال حول مبادرة استحداث قوة تدخل أوروبية مستقلة قوامها 5000 جندي أوروبي، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "كما تعلمون، قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب وهو من حقها، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأمم المتحدة (أمس الأول) إنه لأول مرة منذ 20 عامًا الولايات المتحدة ليست في حالة حرب في أي مكان في العالم".

أضاف "نحن الأوروبيون، علينا، كما قلت، أن نشارك في الجزء الخاص بمسؤوليتنا، وللقيام بذلك، يجب أن تكون لدينا القدرة على نشر قوات، مثلكم أنتم، وبفضل قواتكم وجيشكم، كان من الممكن تأمين مطار كابول في أفغانستان".

وردًا على سؤال ما إذا كانت هذه التصريحات قد تغضب المسؤولين في واشنطن وحلف ناتو، قال جوزيب بوريل: "لا ينبغي عليهم. لا أفهم لماذا يمكن لأوروبا قوية أن تمثل مصدر قلق لحلف الناتو. كلما كانت أوروبا أقوى، كان حلف الناتو أقوى، لأننا جزء من الناتو. لا نغير شيء بشيء آخر، القدرة العسكرية للأوروبيين هي مكمل للناتو وليس بديلاً".