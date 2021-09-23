الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سيارات وأجهزة.. 13.1% زيادة في واردات مصر من الصين خلال 6 أشهر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

سجلت واردات مصر من الصين نموًا بنسبة 13.1%، لتسجل 6.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، مقابل 5.7 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 748 مليون دولار.

وأظهرت أحدث تقارير الجهازالمركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها جاءت فى المرتبة الأولى بين واردات مصر من الصين بقيمة 1.743 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 1.772 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 28.8 مليون دولار بنسبة 1.6%، يليها واردات مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 977.9 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 752.1 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 225.8 مليون دولار بنسبة 30%.

أضاف جهاز الإحصاء، أن واردات سيارات وجرارات ودراجات بلغت 406.6 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 308.6 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 97.9 مليون دولار بنسبة 31.7%، كما بلغت واردات لدائن ومصنوعاتها 339.3 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 217.3 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 121.9 مليون دولار بنسبة 56.1%، وسجلت واردات شعيرات تركيبية أو اصطناعية 411.2 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 366.1 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه بزيادة قيمتها 45 مليون دولار بنسبة 12.3%.

الاحصاء واردات صادرات مصر الصين سيارات

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قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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