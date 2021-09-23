تونس تؤكد دعم المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة لحماية استقرار ليبيا

أكد عثمان الجرندي وزير خارجية تونس ورئيس الوفد التونسي للأمم المتحدة، الخميس، أن بلاده ملتزمة بتقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي الليبي، ولحكومة الوحدة الوطنية، حتى الوصول لمرحلة الاستقرار الدائم في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي اليوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر القادم، وذلك حسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات السياسية التي تخص مبادرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفس بشأن حل المختنق السياسي القائم في ليبيا، لأجل إنجاح المسار السياسي، وتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.

من جهته شدد محمد المنفي على وقوفه الدائم بجانب خيارات الشعب التونسي، وأشاد بالعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وبزيارة رئيس تونس قيس سعيد إلى ليبيا في مارس الماضي.

الرئاسي يتدخل لحل أزمة الحكومة

ودعا المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي، في وقت سابق اليوم الخميس، البرلمان إلى إنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتقالية، كما طالب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالاستمرار في عملها وتوفير احتياجات المواطنين ودعم العملية الانتخابية.

وطالب المجلس الرئاسي في بيان له، جميع الأطراف بعدم التصعيد ضمانًا لسير الانتخابات وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التوتر الشعبي.

وأكد المجلس الرئاسي بشكل صريح وواضح ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، داعيًا السلطة التشريعية إلى تحمل مسئولياتها الوطنية والقانونية لإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام عملية الانتخابات.

ودعا المجلس البعثة الأممية إلى ليبيا برئاسة يان كوبيش بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ خريطة الطريق السياسية المتفق عليها.

الدبيبة يؤكد على أهمية الانتخابات

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري أكدا في وقت سابق اليوم على أهمية تعزيز جهود إنجاح الانتخابات المقبلة.

وأكد الدبيبة على دعم الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها، وفقًا لفضائية سكاي نيوز عربية.

وكان عبدالحميد الدبيبة، دعا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات حاشدة غدًا الجمعة في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، دعمًا له، بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته.