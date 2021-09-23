البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًا وطائرات مسيرة تجاه السعودية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ بالستي تجاه مدينة جازان، وإطلاق 3 طائرات مسيرة تجاه المملكة العربية السعودية، واصفةً ذلك بأنه «عمل إرهابي جبان يعكس إصرارها المستمر على استهداف الأراضي السعودية»، مشيدة بكفاءة وبسالة الدفاعات الجوية السعودية وتصديها بحزم للصاروخ الباليستي والطائرات المسيرة قبل وصولها إلى أهدافها، وجهودهم في إحباط الاعتداءات والمخططات الحوثية الإجرامية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ لها مساء اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي، وقوف مملكة البحرين في صفٍ واحد مع المملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية وفي كل ما تتخذه من إجراءات رادعة من أجل ضمان أمنها واستقرارها، كما دعت إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتكثيف الجهود لدحر الإرهاب، وإدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة برمتها.

تدمير 3 طائرات مسيّرة

وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة العربية السعودية.

وذكر التحالف العربي، في بيانٍ اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، أن تصعيد الحوثي متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود.

وأكد التحالف في بيانه: «نتابع النشاط الحوثي العدائي، وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية».

اعتراض صاروخ باليستى

كما أعلن التحالف العربي، في وقتٍ سابق من اليوم، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا تجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية.

وذكر التحالف في بيانه، مساء الخميس، أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.