انتخاب رافائيل بدروس بطريركاً جديداً للأرمن الكاثوليك

انتخب صباح اليوم المَجمَعِ المُقدّس للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، المنعقد في المعهد الباباوي الأرمني في “روما - إيطاليا”، المطران رافائيل فرانسوا ميناسيان رئيس أساقفة أرمينيا وروسيا وأوروبا الشرقية، المطران رفائيل ميناسيان كاثوليكوس - بطريرك لكرسي كيليكيا للأرمن الكاثوليك.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه اتخذ الكاثوليكوس-البطريرك الجديد اسماً له، وهو رافائيل بدروس (بُطرس) الحادي والعشرون، كما سيلتقي الكاثوليكوس-البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرون وأباء المَجمَعِ المُقدّس للكنيسة الارمنية الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس غدًا الجمعة ٢٤ من شهر سبتمبر الجاري بالفاتيكان.

وأضاف باخوم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه بهذه المناسبة يتقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر بالتهنئة للبطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرون، ونصلي إلى الله القدير أن يساعده لإتمام رسالته المقدسة.