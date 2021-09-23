انتخاب رافائيل بدروس بطريركاً جديداً للأرمن الكاثوليك

انتخاب رافائيل بدروس بطريركاً جديداً للأرمن الكاثوليك
انتخب صباح اليوم المَجمَعِ المُقدّس للكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، المنعقد في المعهد الباباوي الأرمني في “روما - إيطاليا”، المطران رافائيل فرانسوا ميناسيان رئيس أساقفة أرمينيا وروسيا وأوروبا الشرقية، المطران رفائيل ميناسيان كاثوليكوس - بطريرك لكرسي كيليكيا للأرمن الكاثوليك.
وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه اتخذ الكاثوليكوس-البطريرك الجديد اسماً له، وهو رافائيل بدروس (بُطرس) الحادي والعشرون، كما سيلتقي الكاثوليكوس-البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرون وأباء المَجمَعِ المُقدّس للكنيسة الارمنية الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس غدًا الجمعة ٢٤ من شهر سبتمبر الجاري بالفاتيكان.
وأضاف باخوم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه بهذه المناسبة يتقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر بالتهنئة للبطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرون، ونصلي إلى الله القدير أن يساعده لإتمام رسالته المقدسة.