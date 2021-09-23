الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منسقة «القضاء على عمل الأطفال بالقطن»: نستهدف 6 دول إفريقية بحلول 2025

مروة صلاح
مروة صلاح

قالت مروة صلاح، المنسقة الوطنية لمشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن بمصر، إن المشروع هو مشروع إقليمي ممول من قبل الحكومة الهولندية، تنفذه منظمة العمل الدولية في ست دول أفريقية، بهدف دعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025.

وأضافت صلاح خلال حديثها بالمشاورة الإعلامية حول التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال في مصر، أن تلك الخطة الوطنية تهدف إلى الإسهام الفعال في القضاء على عمل الأطفال في أسوأ أشكاله بحلول 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.

وتابعت أن المشروع قام بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتفعيل دورهم في الخطة الوطنية عن طريق دعمهم لوضع خطط عمل تشغيلية وتنفيذها ومتابعة التقدم في التنفيذ من خلال اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال المنوطة بمتابعة مدى التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية السابق ذكرها، بالإضافة إلى البدء في التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لتحديث المسح القومي لعمل الأطفال، وإجراء عدد من الأبحاث ودراسات المكتبية والميدانية لتعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال والتي تعد القضية الأولى بالخطة الوطنية.

وجاء ذلك خلال اليوم الآخير من المشاورة الإعلامية التي نظمتها منظمة العمل الدولية حول التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال في مصر، حيث افتتح إيريك أوشلان مكتب مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أمس الأربعاء المشاورة بمحافظة الفيوم، مؤكدا أن الهدف هو تعزيز مهارات الإعلاميين حول المفاهيم والتعريفات الخاصة بعمل الأطفال المستمدة من التشريعات الوطنية والدولية؛ ما سيسهم بدوره في رفع الوعي ودعم التأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في مصر ولا سيما في إطار مبادرات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.​

مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال الحكومة الهولندية منظمة العمل الدولية الخطه الوطنية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المسح القومي لعمل الأطفال الرئيس عبد الفتاح السيسي

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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