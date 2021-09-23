من «فول الصين العظيم» لـ«هوليوود».. القصة الكاملة لتحدى حفيد جابر الشرقاوى لـ فاندام

بملامحه المميزة، وموهبته الفنية الكبيرة، والكاريزما الواضحة الذي تمتع بها، نجح الفنان محمد هنيدي، ملك كوميديا التسيعينات وحتى الآن في خطف الأنظار والقلوب، وتمكن من حجز مكانة خاصة عند المشاهدين سواء كان عن طريق المسرح مرورًا بالسينما وحتى عبر السوشيال ميديا.



خفة االدم التي منحها الله للفنان محمد هنيدي كانت تذكرة عبوره إلى قلوب الجمهور، وأهلته براعته فى تكوين قاعدة جماهيرية عريقة وصلت إلى فنانين هوليود على رأسهم الفنان الذي تربي على أفلامه الأكشن أجيال وأجيال فنادام والعالمي "ذا روك".

دائمًا ما يحرص ملك الكوميديا الفنان محمد هنيدي، على التفاعل مع النجوم عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدر محركات البحث الأكثر شهرة عبر موقع جوجل، وظل أكثر من 3 أيام، بسبب تعليقه على صورة نجم هوليود العالمي فنادام التي أثارت جدلاً واسعًا.



وجاء التحدي بعدما علق هنيدي على صورة جمعت نجوم أفلام الحركة العالميين البلجيكي جان كلود فان دام والصيني جاكي شان والهندي شاه روخ خان التي رافقها تعليق: "صورة تشع فخامة غير محدودة"، وهو ما علق عليه هنيدي بصورة جمعته بالنجوم المصريين كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولى الدين مصحوبة بتعليق: "صورة تشع أكثر".



ولاقى التحدي متابعة الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قِبل جماهير هنيدي وفاندام، وبدايتها كانت عندما قال هنيدي له: "مازلت عند كلمتي.. مباراة بدون قوانين.. في قفص هيل إن سيل.. بشرط واحد..إايدك الاتنين يبقوا مربوطين".

وتواصلت التعليقات الساخرة بين هنيدي ونجم الأكشن فنادام، بجانب دعم كبير من المصريين لنجمهم المفضل هنيدي، فكتب فاندام: "أنت لن تستسلم؟ أليس كذلك؟"، ورد هنيدي قائلًا: "حفيد جابر الشرقاوي لا يستسلم ولا يتراجع وعاصفة الألم قادمة... احذر"، واختتم رده بالعربية العامية قائلا: "يا رب ما يشوفها".

ومنذ قليل كتب نجم هوليود في تدوينة له عبر موقع التواصل المصغر تويتر قائلًا: "مقدار الحب الذي دفعه المشجعون المصريون للسيد هنيدي مثير للإعجاب، هذا جعلني أحبه قبل مقابلته وهذا يثبت أنه ممثل كوميدي رائع ولكنه أيضًا شخص طيب القلب صوره المضحكة والمبهجة تجعلني أبتسم أيضًا".



ورد عليه الفنان محمد هنيدي قائلًا: "الأسطورة فاندام.. نجم عالمي حبناه كلنا.. جيل كبير من الشباب أتربوا على أفلامك وعرفوا الأفلام الأجنبية والأكشن بسبب أفلامك.. مصر كلها بترحب بيك ومنتظرينك والمصريين كلهم هيشجعوا الجانب الأقوى والأشرس والأخطر وده أكيد مش أنا بس هفوز بدعوات المصريين والزيت موجود وخير ربنا كتير".