الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشار الرئيس يطالب المواطنين بتلقى مصل الأنفلونزا الموسمية

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة المواطنين بتلقي مصل الأنفلونزا الموسمية للحد من الآثار بنزلات البرد خلال فصل الشتاء.

 

 وأضاف "تاج الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المصل متوفر في كافة فروع شركة فاكسيرا على مستوى الجمهورية وأنسب وقت لتلقى المصل من منتصف شهر سبتمبر وحتى منتصف نوفمبر المقبل.

 

وأشار "تاج الدين" إلى ضرورة أن تفصل مدة لا تقل عن 15 يوما بين تلقى لقاح كورونا وتلقى مثل الانفلونزا حتى لا يتعارضان مع بعضهما.


وفي ذات السياق كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 251395 حتى الثلاثاء.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 688 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 298296 من ضمنهم 251395 حالة تم شفاؤها، و 17016 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 


نسخة أندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة أيفون
https://apple.co/3gURgYJ

 

وزارة الصحة والسكان لقاح كورونا مصل الانفلونزا الموسمية

رئيس التحرير

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