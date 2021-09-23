الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل حريق مصنع بالسادات

حريق مصنع بالسادات
حريق مصنع بالسادات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق مصنع الكرتون الذي نشب من ساعات في مصنع جراند بالك للكرتون والذي نتج عنه اختناق أحد العمال ودمار جميع المعدات بالمصنع.

 

 وصرح مصدر  أمني بأنه يتم التحقيق بالواقعة لمعرفة سبب الحريق كما تمت السيطرة على الحريق  وجارى القيام بعملية التبريد.


وكان قد نشب منذ قليل حريق هائل بمصنع كرتون في مدينة السادات خلف الكمين وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق بالتعاون مع الأهالي، حيث تم الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء وذلك تحسبا لحدوث خسائر في الأرواح وإصابات.

 

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطار من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية في مصنع جراند باك للكرتون المضلع خلف كمين الشرطة.

 

وعلى الفور تم الدفع بعدد من  سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف؛ تحسبا لوجود إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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