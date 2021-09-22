الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية ينجح في حل أزمة القمامة بأرض الفولي بالإسكندرية

نائب التنسيقية ينجح
نائب التنسيقية ينجح في حل أزمة القمامة

نجح محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حل مشكلة القمامة بمنطقة أرض الفولي بالإسكندرية بعد شكاوي أهالي المنطقة بوجود قمامة في الأرض الفضاء والتي كانت تابعة لبيت قديم رقم  اهالي أرض الفولي.

تواصل النائب مع الجهات المعنية وتم إرسال السيارات الأربعاء، وحل المشكلة وتم رفع القمامة، موجهًا الشكر لرئيس حي شرق محارب هيلع والمسؤولين في الحي علي سرعة الاستجابة والجهود المبذولة في حل المشكلة.

وتشهد الفترة الأخيرة، نشاطا مكثفا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سواء على الصعيد الميدانى أو الحضور في فعاليات محلية أو دولية.

كما شهد الأسبوع الماضي استكمال محور تدريبات المهارات الشخصية للأعضاء الجدد لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتعد التدريبيات جزءًا من البرنامج التدريبي الشامل الذي أعدته اللجنة للأعضاء الجدد، حيث تتكامل فيه المهارات السياسية، الشخصية، الإدارية، والبحثية لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.

وتنوعت الموضوعات لتشمل عدد من المهارات لإعداد كوادر سياسية، حيث شارك د. أنور إسماعيل، عضو التنسيقية، بتدريب عن التخطيط الاستراتيجي، كما شاركت هالة عاطف، مدرب معتمد وخبير بالموارد البشرية، بتدريب عن تطوير مواهب الذكاءات المتعددة، واختتمت هذه الجولة بتدريب عن الأمن المعلوماتي إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وزارت غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرى ومراكز محافظة قنا، وكان في استقبالها أهالي قنا وسط هتافات وكلمات شكر للدولة ممثلة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاهتمامها بقرى ومراكز الصعيد التي ظلت مهملة لسنوات من قبل. 

وبدأت غادة جولتها في قنا بزيارة لدور الأيتام في قرية طوبيا وسلمتهم الأدوات والمستلزمات المدرسية المقدمة بدعم من إحدى المؤسسات من خلال حفل فني كرمت خلاله الأطفال المتميزين وشجعتهم على التفوق الدراسي ووعدتهم بحل مشاكلهم. 

النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية جلس النواب مشكلة القمامة الإسكندرية

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وائل لطفي

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