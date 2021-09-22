الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استئناف عمليات طب وجراحة العيون بمستشفى السويس العام

عمليات العيون في
عمليات العيون في السويس

استأنف قسم الرمد بمستشفى السويس العام، عمليات طب وجراحة العيون، لتوفير الخدمات العلاجية بجميع التخصصات لأبناء السويس.

وواصل القسم عمله تحت إشراف الدكتورة أمينة حسان رئيس قسم الرمد، والدكتور أحمد زكريا المدرس بجامعة الإسماعيلية واستشاري أمراض العيون والليزك.

وأجرى أطباء القسم عدد 6 عمليات مياه بيضاء بأحدث أجهزة عمليات المياه البيضاء "الفاكو"، وهو جهاز يرسل موجات فوق صوتية Ultrasound عبر إبرة تدخل من الصلبة عبر طرف القرنية، تسهل امتصاص الماء الأبيض وإزالته مع المحافظة على تركيبة العين الطبيعية مما يقلل من المشاكل التي قد تحدث بالطرق الأخرى.

ويواصل  قسم الرمد إجراء عمليات المياه البيضاء والظفرة وتجميل الجفون وحقن مادة الليوسنتس لأمراض اعتلال الشبكية.

يأتي ذلك في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها صحة السويس وخاصة مستشفى السويس العام، تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس.

الرمد العيون السويس مستشفى عملية الفاكو

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