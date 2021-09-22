شبكة أمريكية: مصر تحرص على محاربة الإرهاب والتطرف

سلطت شبكة بي بي إس الأمريكية الضوء على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، لا سيما فيما يخص مطالبته بضرورة أهمية محاسبة الدول التي ترعى وتحتضن عناصر الإرهاب وتوفر لهم الملاذ والدعم وتسهل انتقالهم عبر أراضيها، وتأكيده على حرص بلاده على محاربة الإرهاب والتطرف.

وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس السيسي أكد أن بلاده لا تزال ملتزمة بحقوق الإنسان ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار احترام مبادئ الوطن.

وأضافت أن “السيسي” تطرق في كلمته إلى قضية هيمنت على الكثير من الخطاب المحلي للبلاد خلال العام الماضي وهي قضية سد النهضة، مشيرا إلى خطورة التعثر المتكرر للمفاوضات حول كيفية بناء السد وتشغيله، لا سيما في أوقات الجفاف".

ولفتت إلى أنه في الأيام الأخيرة الماضية، حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثيوبيا، ودولتي المصب السودان ومصر، على العودة إلى المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وكانت أبرزت تقارير دولية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76، مشيدة بحرص مصر على الحفاظ على مواردها المائية وتأكيدها على أهمية نهر النيل بالنسبة لها، إلى جانب رفضها سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها إثيوبيا فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وباتت الآن تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، كما ثمنت جهود الحكومة المصرية لمكافحة خطر الإرهاب وتشديدها على ضرورة محاسبة الدول التي ترعى الإرهابيين وتحتضنهم وتوفر لهم الدعم.

وسلطت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن الرئيس انتقد إثيوبيا بسبب موقفها السلبي وأسلوبها الأحادي الذي تنتهجه على مدار عقد كامل من المفاوضات المتعثرة فيما يخص أزمة سد النهضة، ما يشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.