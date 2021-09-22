رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

دعا رئيس كوريا الجنوبي مون جيه إن، إلى استئناف المحادثات بين بلاده وكوريا الشمالية، علاوة على المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وشدد مون جيه إن - في كلمة أمام للجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - على ضرورة الاستئناف السريع للحوار بين الكوريتين، وأيضًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، قائلًا: "آمل في رؤية شبه الجزيرة الكورية، تثبت قوة الحوار والتعاون في تعزيز السلام".

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي على أن "إعلان نهاية الحرب في شبه الجزيرة الكورية سيشكل نقطة انطلاق محورية في إنشاء نظام جديد للمصالحة والتعاون في شبه الجزيرة الكورية".

وعلى صعيد آخر، سجلت كوريا الجنوبية 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 289 ألفًا و263 إصابة، حسبما أفادت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تقل فيه حصيلة الإصابات اليومية عن حاجز الألفي إصابة.



كما أضافت البلاد 4 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 2413 وفاة.



وذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، منها أن إجمالي 52ر36 مليون شخص، أو 71% من سكان البلاد تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، بينما تلقى 18ر22 مليون شخص أو 2ر43% من سكان البلاد التطعيم الكامل.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.