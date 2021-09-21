الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: النيابة تدين الانقلاب الفاشل وتتعهد بحماية الفترة الانتقالية

الانقلاب الفاشل
الانقلاب الفاشل

أدانت النيابة العامة السودانية، الثلاثاء، المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قاده ضباط بالجيش موالون لنظام عمر البشير، والتي تستهدف الانقلاب على الشرعية والدستور ومؤسسات الانتقال.

وأكدت النيابة السودانية في بيان مساء اليوم أن هذا العمل عمل إجرامي يهدد تطلعات المواطنين وآمالهم في الحياة الكريمة، وذلك حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وتعهدت النيابة بأن تظل سدًّا منيعًا لحماية الفترة الانتقالية والدستور ولن تتوانى في ردع أي من كان إذا سلك مسلكا يخالف القانون ويقوض الدستور ويعرض حياة الآخرين للخطر.

ودعت النيابة العامة الجميع للتمسك بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة (حرية سلام وعدالة).

مجلس الأمن والدفاع يؤكد احباط الانقلاب بدون خسائر

أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني، الثلاثاء، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت اليوم كان هدفها الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية.

وعقد مساء اليوم اجتماعا طارئا لمجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة  الانتقالي، بغرض استعراض الموقف الأمني في البلاد بعد أن وردت لدى الأجهزة الأمنية معلومات مساء أمس وصباح اليوم بالتخطيط والتنفيذ لمحاولة انقلابية بقيادة اللواء ركن عبدالباقي الحسن عثمان (بكراوي) ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.

وقال الفريق ركن يس إبراهيم وزير الدفاع إن التحريات والتحقيقات الأولية للمحاولة الانقلابية أشارت إلى أن الهدف منها كان الاستيلاء على السلطة وتقويض النظام الحالي للفترة الانتقالية، بحسب بيان لمجلس السيادة.

وأكد وزير الدفاع أنه تمت السيطرة الكاملة على المحاولة والقبض على كل المشاركين الذين وردت أسماءهم في النحقيقات، وجار استكمال استجواب هذه المجموعة لتبيان تفاصيل هذه المحاولة، مؤكدا أنه تم إجهاض المحاولة في زمن وجيز، بيقظة وتضافر الأجهزة الأمنية، دون حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأوضح وزير الدفاع أن القوات المسلحة ستظل على العهد بها دوماَ تحافظ على صون حقوق الوطن ومكتسبات الشعب السوداني الصامد الأبي. 

وأكد الفريق أول ركن يس إبراهيم أن القوات النظامية صادقة في المضي في شراكتها الحقيقية مع قوى الثورة الحية للانتقال الديمقراطي الذي يعزز دولة المواطنة وصون الوطن.

النيابة العامة السودانية عمر البشير السودان مجلس الأمن والدفاع السوداني عبدالفتاح البرهان انقلاب السودان

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وائل لطفي

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