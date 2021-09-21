الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق جائزة التميز وتعزيز مخزون السلع.. حصاد نشاط وزارة التخطيط في 24 ساعة

هالة السعيد
هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

التقى فريق جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة المهندس خالد مصطفى، وكيل لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على الجائزة، العميد مروان السماحي، مدير إدارة ضمان الجودة بقطاع الأحوال المدنية، لتنسيق مشاركة القطاع بالجائزة في دورتها الجديدة، وذلك  فى إطار سعي جائزة مصر للتميز الحكومي للتوسع التدريجي فى فئاتها لتشمل كل الجهات الحكومية.

https://www.dostor.org/3577184

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وذلك لمناقشة خطة ومشروعات المحافظة المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

https://www.dostor.org/3577335

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحسن مؤشرات أداء التعليم ما قبل الجامعى بين العامين 2010 و2020 ففى جميع مراحل التعليم ارتفعت معدلات قيد الطلاب وتلاشت الفجوة النوعية بين الذكور والإناث،  ومعالجة ارتفاع كثافة الطلاب فى الفصول وعدد الطلاب لكل مدرس، وذلك من أجل زيادة تنافسية التعليم وتحسين نوعية وجودة مخرجاته.

https://www.dostor.org/3577627

نعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوى الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز ٨٦ عاما، ونشرت الوزارة، تدوينه عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت خلالها عن تعازيها للشعب المصرى فى وفاة المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري.

https://www.dostor.org/3577558

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن إنفاق الدولة نحو 10.8 مليار دولار لتعزيز مخزونها من السلع الغذائية والزراعية الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام الحالى 2021  مقارنة بـ 9.7 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.


https://www.dostor.org/3577463

واصلت الصادرات المصرية لدول غرب أوروبا ارتفاعًا إلى حدود 4.9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 3.2 مليار دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3576861

التخطيط الاحصاء جائزة مصر للتميز الحكومي صادرات واردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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