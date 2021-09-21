بدء ندوة «قانون الإدارة المحلية بين الحلم والواقع» بمشاركة نائبة «التنسيقية»

بدأت، مساء الثلاثاء، ندوة «قانون الإدارة المحلية بين الحلم والواقع» والتي تشارك فيها إيمان الألفي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يشارك في الندوة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والدكتورة أسماء حسنين، مسؤول ملف الإعلام باتحاد الشباب، ويدير الندوة محمد نبيل، رئيس اتحاد الشباب بمحافظة الجيزة.

لمتابعة الندوة من الرابط التالي:

https://www.facebook.com/Tanse2eya2021/videos/2341304046005298

واستقبل القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الثلاثاء، وفدًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يضم عماد خليل، ونادر مصطفى، ومي كرم جبر، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومحمد عزمي، ونهى زكي أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وطه أحمد، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية.

حضر اللقاء قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

ورحب رئيس الإنجيلية بوفد التنسيقية، مقدمًا عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الوقت الماضي من افتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقساوسة جدد في مختلف أنحاء الجمورية، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة بوحداتها المختلفة ومشاركاتها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات.

وأشاد أعضاء التنسيقية بنشاط الهيئة والطائفة الإنجيلية، وأكدوا اعتزازهم بدورهما في خدمة المجتمع.

ونعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي عبر بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة من أدق وأخطر مراحل التاريخ المصري الحديث.

وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء، لأسرة الفقيد بطل حرب التحرير الكبرى في أكتوبر 1973.