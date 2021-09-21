الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسوان

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة أسوان

استهل المجلس التنفيذي بأسوان اجتماعه برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، بالوقوف دقيقة حداد على روح فقيدي الوطن المشير محمد حسين طنطاوى، وأيضاً صاحب شفرة انتصار أكتوبر أحمد إدريس.

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اجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة أسوان 

وأكد المحافظ على سرعة إنهاء عدد من المشاكل والبؤر المزمنة التي يعانى منها المواطنين، وخاصة مشروع إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسى لمحطة الصرف الصحى بالكرور بالتنسيق مع مديرية الأمن لبدء الأعمال فيه، بجانب إنهاء مشكلة المياه الجوفية أسفل عدد من المنازل بقرية قسطل بمركز نصر النوبة من خلال تنفيذ حلول جذرية وناجزة بعد إجراء دراسة جيولوجية بمعرفة كلية العلوم بجامعة أسوان، وأيضاً سرعة تبطين الترعة المقابلة للمنازل، مع تطهيرها وذلك بعد إخلاؤها لتأمين حياة المواطنين، وتوفير مساكن بديلة للمتضررين. 

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اجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة أسوان 

وشدد محافظ أسوان أن  الإعداد للقيام بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالسوق السياحى على غرار ما تم في سوق السيل الجديد وذلك إستعداداً للموسم السياحى القادم ، وهو الذى يتواكب بإتخاذ الإجراءات الحاسمة مع سائقى الحنطور المخالفين بمصادرة محتويات العربة وتحرير محاضر بيئة في حالة عدم الالتزام بالتعليمات المقررة ، علاوة على رفع كفاءة مداخل ومخارج المعابد والمتاحف الأثرية والمواقع السياحية. 

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اجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة أسوان 

 كما وجه اللواء أشرف عطية بضرورة استخدام نظام المناورة لأطقم الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى الموزعة على 5 شبكات داخل مدينة أسوان من أجل سرعة التدخل لإصلاح الكسورات والأعطال، وكذا قيام رؤساء المراكز والمدن بإستطلاع ميدانى لمخرات السيول لرصد أى تعديات عليها لإزالتها بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان ، فضلاً عن المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها والإستعداد للعام الدراسى الجديد. 

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اجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة أسوان 

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي أعلن أشرف عطية عن بدء التشغيل التجريبى من الأسبوع القادم لتطبيقات منظومة التحول الرقمى على مستوى مدينة أسوان ثم تنفيذها في باقى المراكز والمدن ، مع إحداث أي تعديلات لرفع مستوى الأداء ، وخاصة تطبيق ( عين المواطن ) والتي كان لمحافظة أسوان السبق وحقوق الملكية بشكل حصرى في تصميم هذا التطبيق بمعرفة الكوادر البشرية بالتعاون مع وزارت التنمية المحلية والتخطيط والإتصالات لإستثمارها لصالح مواطني المحافظة حيث تعكس مفهوم المشاركة المجتمعية بإشراك المواطن في رصد الظواهر السلبية مثل تجمعات القمامة ومشاكل المرافق العامة ومخالفات البناء والمرور وبلاغات الحرائق وغيرها ، وهو الذى يتوازى مع بدء تطبيق ( كارت عقارى ) للمواطن وهو كارت ذكي يتضمن جميع بيانات الوحدة أو العين أو قطعة الأرض وملكيتها وشاغلها والمرافق العامة والمخالفات وغيرها لفصل مقدم الخدمة عن متلقيها. 

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اجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة أسوان 

فيما شهد اجتماع المجلس التنفيذي عرض موقف المعاينات الخاصة بالتقنين والتي وصلت إلى 2189 حالة جادة والمسددة لرسوم المعاينة ، في حين متبقى 86 حالة بنسبة 4 % فقط ، وقد وافق المجلس التنفيذي على قرار المحافظ بحرمان العاملين والمسئولين عن تكرار الأعطال والمشاكل المتعلقة بأداء المرافق العامة والخدمات من المزايا المالية والحوافز والأجور الإضافية لمدة 3 أشهر ، وفى الإجتماع ذاته قام محافظ أسوان بتكريم الأديب أحمد أبو خنيجر أبن المحافظة لحصوله على جائزة الدولة للتفوق في الأدب في إطار رعاية المحافظة للمثقفين والأدباء. 

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اجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة أسوان 

كما كرم المحافظ 3 من رؤساء القرى لإنجازهم الأعمال المطلوبة منهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على الوجه الأكمل، بجانب تكريم عدد من العاملين ومديرى الإدارات الذين حصلوا على مراكز متقدمة في الدورات التدريبية المختلفة. 

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