وزيرة التضامن تفتتح معرض «ديارنا» للأسر المنتجة بـ6 أكتوبر

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، معرض «ديارنا» للأسر المنتجة، ويستمر حتى أول أكتوبر، حيث يتضمن منتجات المعرض، في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي بمختلف محافظات الجمهورية.

ويضم المعرض المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، التى تضم المنسوجات والمفروشات الآرابيسك والأكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألباستر، وغيرها من المنتجات.

وقالت وزيرة التضامن إن المعرض يدعم ويشجع صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة لسوق العمل ويدعم المشروعات متناهية الصغر، كما يساعد على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة «ديارنا» ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأكدت أن الأسر المنتجة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة، والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على مساعدة العارضين للمشاركة فى المعارض الدولية والسفر للخارج، مؤكدة أنه يتم التأكيد على جودة المنتج ومعاييره، حتى يكتب عليه صنع بمصر.

وأكدت وزارة التضامن أن مراكز الأسر المنتجة يستفيد منها الأفراد والأسر أو الذين ينطبق عليهم شروط الإنتفاع وهم من لديهم القدرة والرغبة والوقت اللازم وذلك بعد إعدادهم الإعداد المناسب من خلال التدريب المهنى ولا يشترط فى ذلك سن معين ويفضل الأسر ذات الدخل المنخفض.

شروط

التقدم بطلب الإلتحاق إلي مركز إعداد الأسر المنتجة التابع له مستوفياً كافة المستندات المطلوبة.

- سن القبول بالمركز 15 سنة.

إجراءات

-شهادة صحية تفيد خلوه من الأمراض المعدية.

-عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة.

-الشهادة الدراسية إن وجدت.

-صورة من شهادة الميلاد.