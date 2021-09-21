ملكه جمال مصر لـ«الدستور»: هدفي تطوير السياحة الداخلية وزيارة المؤسسات الخيرية

توجت المتسابقة نادين الجيار بلقب ملكة جمال مصر 2021 مساء أمس، في حفل بأحد فنادق القاهرة الكبرى وسط حضور العديد من وسائل الإعلام والفنانين.

وأحيت المطربة مروة نصر احتفالية المسابقة التي أقيمت بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

وتم اختيار ساندرا عادل وصيفة أولى لملكة جمال مصر 2021، ولينا أيمن حصدت لقب ملكة جمال مصر للسياحة 2021، وتم تتويج نغم طارق ملكة جمال مصر للبيئة.

وحصدت شاهي حمدي على لقب «ميس جراند انترناشيونال» 2021 وهي الألقاب التي تؤهلهن للاشتراك بالمسابقات العالمية في هذه المجالات.

وتواصل «الدستور» مع نادين الجيار، وكان لنا معها الحوار التالي:

- في البداية.. عرفينا بنفسك؟

أبلغ من العمر 21 عامًا ، أدرس في كلية طب الفم والأسنان.

ماذا تعلمتي خلال مشاركتك بمسابقة ملكات الجمال؟

تعلمت الكثير يأتي أبرز ما تعلمته الثقة بالنفس، والعمل على قبول العديد من الأشخاص مهما كانت الاختلافات بيننا.

ماذا عن الزيارات الخاصة داخل المسابقة؟

نقوم بعدة زيارات بشكل مختلف وعلى فترات للعديد من الجمعيات الخيرية لمساعدة الغير بالإضافة لزيارات أماكن عدة داخل مصر ونشر الصور عبر صفحاتنا على الانستجرام والفيس بوك، كوسيلة لتشجيع السياحة الداخلية مع التركيز على أماكن غير معروفة ايضًا وبها كنوز وآثار لا يعلم عنها أحد، وقمنا بزيارة لمكتبة الإسكندرية وغيرها من الأماكن داخل مصر.

بماذا تنصحي غيرك من الفتيات فيما يخص مسابقات الجمال؟

أنصح غيري بضرورة أن يكونوا على طبيعتهم في التعامل والبعد عن التصنع فشخصيتك هي الأبرز ولابد من التركيز عليها وعلى كيفية تطويرها بشكل أفضل، من خلال كورسات التنمية البشرية أو كورسات التعلم عن بعد فهناك العديد من المجالات يمكن أن يتم تعلمها عن بعد وفي فترة قصيرة ولكنها مفيدة للغاية.

كما أنصح الفتيات بضرورة الاشتراك في المسابقات فهي تعطي لهن الخبرة في التعامل والتعرف على شخصيات عديدة، ومن بلاد ومدن مما يعطي فرصة للتعرف على تقاليد وعادات جديدة عن ما اعتادنا عليه.

ماذا عن الخطط المستقبليه الخاصة بكي؟

أرغب في الترويج للسياحه الداخليه بشكل أكبر من ذي قبل من خلال الزيارات المستمرة للأماكن السياحيه والترويج لها من خلال الصفحات والصور، والعمل على زيارة المؤسسات الخيرية ودور الأيتام وتقديم الدعم لهم والمساهمة في تشجيع الشباب في عمري التبرع والزيارات الخاصه لدور المسنين أيضا.

ماذا يمثل لكي تاج ملكة الجمال؟

مسؤولية بالطبع كبرى فعلى قدر فرحي بالتتويج على قدر خوفي من تحمل المسؤولية الخاصة بالتاج عام كامل وحضور كافه الفعاليات الخاصة بالمرأة على سبيل المثال أو فيما يخص فعاليات خيرية.

