الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين إطلاق «الحوثى» طائرتين مفخختين على السعودية

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أدانت مملكة البحرين، اليوم، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات الجبانة تشكل خطراً جسيماً على أمن وسلامة المدنيين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية: «بكفاءة وشجاعة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مشددة على وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة، ودعمها الكامل والمستمر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها».

وفي وقت سابق، طالب الوفد السعودي في الأمم المتحدة، مجلس الأمن بإدانة هجمات الحوثيين على المملكة، وتحميل مسئوليتها لميليشيا الحوثي.

وأفادت قناة العربية بأن الوفد السعودي الدائم بالأمم المتحدة في نيويورك، وأكد أن المملكة بعثت برسالة لمجلس الأمن تتعلق بالهجوم الأخير لجماعة الحوثي على المنطقة الشرقية وجازان ونجران السعودية. 

ورأى الوفد السعودي أن تواصل هذه «الهجمات الحوثية» يعرقل بدوره الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي، مشيرا إلى أن هجمات الحوثيين على المملكة تهدد جهود الأمم المتحدة؛ بشأن التوصل إلى حل شامل في اليمن.

البحرين إيران طائرتين مسيرتين مدينة خميس مشيط السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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