الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة قضية رامز جلال إلى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية

رامز جلال
رامز جلال

قررت  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الحادية عشر اليوم الثلاثاء، إحالة القضية رقم 3081 لسنة 2019 والمرفوعة ضد رامز جلال وشركة إم بي سي مصر صاحبة السجل التجاري رقم 4199 استثمار القاهرة و شركة آى بروديوسر من قبل الفتاة هيام سليم، إلى المحكمة الاستئنافية الاقتصادية لاختصاصها القيمي وتحدد جلسة 19 نوفمبر المقبل.

يذكر أن الدعوى سبق وقد نظرت امام المحكمة الجنائية الإقتصادية ضد رامز وصاحب قناة الإم بي سي وقدمت النيابة مذكرة بثبوت حق الفتاة في الفكرة ولكن المحكمة انتهت الى التشكك في كفاية الأدلة الجنائية وتمسك رامز بمدنية النزاع.

وفي تفاصيل الدعوى أن الفتاة قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية وقامت بتسجيل فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار حيث قامت في وقت سابق على البدأ في العمل بالمصنف الى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم  2543  وبتاريخ  29/ 5 /2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق اعداد برنامج رامز ومدير اعماله ومدير البرنامج و قام الفريق بالإعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا.

وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.

المحكمة الاقتصادية إحالة المحكمة الاستئنافية رامز جلال شركة ام بي سي شركة اى بروديوسر

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

النتيجة بالألوان.. قرار جديد بشأن مقررات وأسلوب تقييم رابعة ابتدائى

وكيل حمدي النقاز: تنازل اللاعب عن القضية أحد أسباب إلغاء عقوبة الزمالك

صاحب الشفرة النوبية فى حوار سابق لـ«الدستور»: السيسى فعل ما لم يُفعل منذ زمن سحيق

وصول البابا تواضروس للمشاركة في تشييع جنازة المشير طنطاوي

تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني العتال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الرجوب: الأسرى الستة جسدوا نموذجا للوحدة ولن نسمح للاحتلال الاستفراد بهم

أمين سر مركزية فتح: لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى

«الخارجية الفلسطينية» ترحب بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال