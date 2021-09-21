خفض التسرب لمستويات قياسية.. «التخطيط» تكشف 5 مؤشرات إيجابية عن التعليم

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحسن مؤشرات أداء التعليم ما قبل الجامعى بين العامين 2010 و2020 ففى جميع مراحل التعليم ارتفعت معدلات قيد الطلاب وتلاشت الفجوة النوعية بين الذكور والإناث، ومعالجة ارتفاع كثافة الطلاب فى الفصول وعدد الطلاب لكل مدرس، وذلك من أجل زيادة تنافسية التعليم وتحسين نوعية وجودة مخرجاته.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى ارتفاع معدل قيد الطلاب بالمرحلة الابتدائية لـ 100% خلال 2020 مقابل 95.4% عام 2010، كما ارتفع قيد الطلاب بالمرحلة الاعدادية من 77.8% لـ 85.2%، أما عن معدلات التسرب من التعليم بمراحله المختلفة فقد شهدت تراجع ملحوظ، ليسجل معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية لـ 99.7% خلال عام 2019-2020 مقابل 88.1% خلال عام 2012-2013، كما سجل معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية 84.3% خلال عام 2019-2020 مقابل 77.9% خلال عام 2012-2013.

وأشارت إلى نجاح مصر فى تطبيق نظام التعليم عن بعد عبر الانترنت فى المدارس والجامعات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا، كذلك زادت الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالى، مع افتتاح عدد من الجامعات الأهلية الجديدة وجامعات متخصصة فى التكنولوجيا ففى العام الدراسى 2019-2020 بدأت الدراسة فى الجامعات التكنولوجية الجديدة فى بنى سويف وقويسنا والقاهرة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة فى التصنيفات العالمية وأبرزها تصنيف شنغهاى الصينى، والتصنيف البريطانى.

كما أشارت إلى تجاوز معدلات القيد الصافى للبنات تلك الخاصة بالبنين فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى إلى جانب البدء فى العمل على تقليص الفجوات الجغرافية بين الريف والحضر فى معدلات القيد بمراحل التعليم المختلفة.