في ذكرى وفاتها.. لقاء ببيت فريد الأطرش جمع قلبي فايزة أحمد ومحمد سلطان

بدأت مشوارها الفني في العراق بعمر الحادية عشر عاما، وانتقلت إلى مصر لتبنى قاعدة جماهرية عريقة في جميع أنحاء الوطن العربي، هي المطربة فايزة أحمد التي تحل اليوم ذكرى وفاتها عن عمر 49 عامًا، تاركة خلفها تاريخا فنيا كبيرا خلدت من خلاله ذكراها في وجدان محبيها وعلى مدار مشوارها الفني الكبير جمعتها قصة حب فريدة بالملحن محمد سلطان، ولم تقتصر العلاقة على الحب ولكنها غنت العديد من ألحانه وأشهرها كانت" خلينا ننسى، غريب يا زمان، خليكوا شاهدين، علمتني الدنيا".

اللقاء الأول بين فايزة أحمد ومحمد سلطان

كشف الملحن الكبير محمد سلطان عن لقائه الأول بفايزة أحمد خلال لقاء صحفي سابق، أنه اول اجتماع له بالفنانة فايزة أحمد كان داخل بيت المطرب الراحل فريد الأطرش وأثمر ذلك اللقاء عن قصة حب كانت الأشهر في الوسط الفني، وتعددت اللقاءات ونتج عنها المشاركة في أعمال فنية كثيرة، لتمر فترة قصيرة ويتزوجا وينجبا طفلين وهما "طارق وعمرو" والذي أصبحا طبيبين في فرنسا.

وكشف "سلطان" خلال حديثه، عن موقف يكشف من خلاله مدى عشقها للفن ويثبت انها فنانة من الدرجة الأولى، قائلا" قامت الراحلة بإحياء حفلة غنائية في سينما قصر النيل وكانت وقتها حرارتها وصلت لـ40 درجة ونصحها وقتها الطبيب بإلغاء الحفل والاستراحة ولكنها رفضت قائلة:" أهم حاجة عندي الناس اللي حضروا وقطعوا التذاكر يستمتعوا وميروحوش زعلانين"، وبالفعل فور صعودها على المسرح تناست تعبها واندمجت مع الجمهور"، وأكد سلطان أنها كانت تطلب أجور رمزية في حفلاتها فضلًا عن تقديم حفلات بلا مقابل للجمعيات الخيرية.

وكشف محمد سلطان، في لقائه السابق في برنامج "هذا الصباح"، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنه عمل مع الفنانة فايزة أحمد قبل زواجهما، "قدمنا الكثير من الأعمال سوياً، قبل زواجنا، وبعد ذلك نشأت قصة الحب، التي تحولت إلى زواج، واستمرينا في تقديم الأعمال سوياً لمدة طويلة جداً".