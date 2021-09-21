انتهت دون أي تبادل لإطلاق النار.. تفاصيل محاولة انقلاب السودان الفاشلة

تمكنت القوات السودانية اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة انقلاب فاشلة قام بها بعض العناصر الإخوانية، كما تمكنت القوات السودانية من إلقاء القبض على المتورطين في محاولة الانقلاب، كما أمنت قوات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن المرافق الحيوية في المدن السودانية.

منفذو المحاولة من رجال الإخوان

ووفقا لوسائل إعلام سودانية فقد خطط لمحاولة الانقلاب عددا من جنود وضباط سلاح المدرعات حيث حاولوا السيطرة على بعض المؤسسات الحكومية منها مبنى الإذاعة تحت قيادة اللواء عبد الباقي بكراوي لكن تم التصدي لهم، كما تم اعتقال 40 ضابطا في محاولة الانقلاب و 18 جنديا ومدنيين اثنين، كما استسلمت مجموعة من الانقلابيين الذين تحصنوا في مقر المدرعات.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام فقد تم ترحيل المقبوض عليهم من سلاح المدرعات السوداني إلى الاستخبارات العسكري، كما تم القبض على كل المقربين من منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان حيث انتهت محاولة الانقلاب الفاشلة دون أي تبادل لإطلاق النار.

الجيش السوداني يؤمن المنشأت

ووفقا لوسائل اعلام محلية فقد انتشرت قوات الجيش والدعم السريع بشكل كثيف في العاصمة الخرطوم، كما انتشرت في عدد من المناطق الحيوية في البلاد.

الحكومة السودانية تؤكد افشال محاولة الانقلاب

قال الناطق باسم الحكومة السودانية ووزير الثقافة والإعلام “"حمزة بلول" اليوم الثلاثاء، تعليقا على محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم: إن فلول النظام القديم شاركت في محاولة الانقلاب، مؤكدًا على أن الوضع في البلاد تحت السيطرة وتم إلقاء القبض على قادة المحاولة الانقلابية.

وتابع بلول: إن المخطط الانقلابي الفاشل يريد إعادة عقارب الساعة للوراء، وأضاف: اطمئن الشعب بأن الأوضاع تحت السيطرة الكاملة ومؤكدًا على أن الحكومة الانتقالية والأجهزة النظامية تعمل بتنسيق تام.

وأكدت الحكومة السودانية أنه تم القبض على قادة المحاولة الانقلابية من العسكريين والمدنيين ويتم التحري معهم بعد أن تمت تصفية آخر جيوب الانقلاب في معسكر الشجرة، وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة فلول النظام البائد المشاركين في المحاولة الفاشلة.

وأكدت الحكومة السودانية في بيانها للشعب السوداني أن الثورة باقية وماضية في تحقيق غاياتها ومؤسسات الحكم المدني محروسة، بإرادة قوى الثورة وجماهير الشعب السوداني.

مدبر الانقلاب الفاشل

دبر الانقلاب اللواء عبد الباقي حسن بكراوي وهو من خريجي الدفعة 39 عام 1988 في الكلية الحربية، ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا ، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987، كما شارك في حرب العبور 1973.

وكان قائد ثاني مدرعات في الجيش السوداني، وكان قد أعيد مؤخرا إلى منصبه عقب توقيفه في السابق.

وشغل العديد من المناصب في الجيش السوداني في عهد الرئيس المعزول عام 2019 عمر حسن أحمد البشير.

في عام 2019، نفذ البكراوي مع عدد من الضباط محاولة انقلاب، وحاول منع قوات الدعم السريع من التقدم صبيحة إعلان وزير الدفاع في حينه عوض بن عوف بيان تنحي البشير، وخضع للتحقيق عام 2020 بتهمة الإساءة لقائد قوات الدعم السريع، محمد حميدتي.

حزب الأمة السوداني يتهم الإخوان

يأتي هذا فيما اتهم حزب الأمة القومي السوداني فلول النظام البائد، بمحاولة الانقلاب الفاشلة، مؤكدًا أنه سيعمل على حماية الثورة والحكومة الانتقالية بكل ما أوتي من قوة.

وقال في بيان "استمرارا في المحاولات البائسة لإجهاض ثورتنا العظيمة أقدم فجر اليوم عدد من ضباط القوات المسلحة من فلول النظام البائد على محاولة انقلابية فاشلة من أجل العودة بنا إلى عهد النظام البائد".

وزير الشؤون الدينية يدعو لنبذ المتأسلمين

ومن جانبه، أدان نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانية، محاولة الانقلاب، وقال: لا زال أعداء الوطن والثورة العظيمة يحاولون إجهاض هذا المشروع الوطني العظيم، ولكن سنظل وتظل قوى الثورة حية، ولن تفلح معها محاولات الفاسدين بقايا النظام المباد.

وأضاف مفرح آن الأوان أن تكنس مؤسساتنا السياسية والعسكرية من طغمة المتأسلمين، ودعا مفرح رفقاء النضال من لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات وقوى الحرية والتغيير، وقوى الكفاح المسلح ليتواصل المد الثوري – ولنجدد عزمنا على حراسة هذا المشروع النبيل.