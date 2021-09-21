الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جهاز مدينة بدر يتابع الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اجتماعاً مع مسئولي لجنة الأزمات والكوارث بالمدينة ومديرى الإدارات المعنية (المرافق - الصيانة والتشغيل - الكهرباء) لمتابعة استعدادات موسم الشتاء، مؤكداً على صيانة وتطهير بلاَّعات المطر، والتأكد من جاهزية الشبكة لاحتمالية سقوط الأمطار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء والتقلبات الجوية المحتملة،.

جانب من اللقاء

ووجه رئيس الجهاز، بضرورة الإسراع في الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء، ومواجهة هطول الأمطار، وموجات الطقس السيئ.

جانب من اللقاء

كما أكد المهندس عمار مندور، ضرورة وضع خُطط لتوزيع المعدات على جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية. ‏

جانب من اللقاء

عقب ذلك، تفقد المهندس عمار مندور، محطات الصرف الصحى بالمدينة، وتم التأكيد على تجهيزات المحطة من المواتير والمولدات وخزَّانات الوقود، والتى تُستخدم فى حالات انقطاع التيار الكهربائى عن المحطة، وتم التأكد بأنها تعمل بكفاءة عالية حتى تكون جاهزة لاستقبال مياه الأمطار المتوقع سقوطها خلال فترة الشتاء، والتى ينتج عنها زيادة تصرفات المياه، مشدداً على متابعة مناسيب البيارات داخل المحطات خلال موسم الشتاء.

جانب من اللقاء

وعلي صعيد اخر.. قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم شن حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالحي الأول بالمجاورة الأولى، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق والتعمير بالمدينة.

جانب من اللقاء

وأوضح مندور، في بيان لوزارة الاسكان ، أن الحملة أسفرت عن إزالة ٥٠ كشكا مخالفا، والتحفظ على عددٍ من الأدوات الموجودة على أرصفة المشاة والتى تُعيق حركة المارة، ورفع الإشغالات والتعديات،  بجانب تحرير ٣٠ محضر بائع متجول بالطريق، وكذا التحفظ على  ١٢ "توك توك" لمخالفة سيرها داخل المدينة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها.

لجنة الأزمات والكوارث بالمدينة مدينة بدر مندور الجزار وزير الإسكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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