«البيئة»: استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي يعزز من رئاستنا لـ «المناخ cop27»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إنه تم اختيار مدينة شرم الشيخ للترشيح لاستضافة وإقامة مؤتمر المناخ، منوهة إلى أن المدينة احتضنت مؤتمرات وفعاليات دولية وإقليمية ومحلية، ومنها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي COP 14، يجعلها مؤهلة لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 مع ضخامته من حيث كم المشاركة ونوعها.

وقالت الوزيرة، نحن فخورون بالتقدم لطلب استضافة المؤتمر نيابة عن أفريقيا، وسنعمل معا بجهود حثيثة على إنجاح هذا المؤتمر، كعهدنا دائما في التعاون مع سكرتارية اتفاقية تغير المناخ وكافة رؤساء مؤتمرات المناخ السابقين، مؤكدة أن مصر في جميع الأحوال ستظل تعمل جاهدة على دعم جهود مواجهة تغير المناخ والوصول لإجراءات فعلية للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، فالقيادة السياسية المصرية تؤمن بأن مصر باعتبارها جزءا هاما من المنطقة العربية والقارة الأفريقية لابد أن تلعب دورا محوريا في العملية العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ.

ومن جانبها، أشادت السيدة لورا لوبيز رئيس إدارة المؤتمرات بالأمم المتحدة، بالجهود المبذولة لتيسير مهمة البعثة، و تم عرض ملف متكامل عن ملف مصر لتغير المناخ وجهودها واستعدادات تنظيم مؤتمر المناخ لعام 2022، خاصة بعد المستجدات التي طرأت على تنظيم مؤتمرات المناخ بعد جائحة كورونا، فالنسخة القادمة من مؤتمر المناخ COP 26 والذي سيقام في نوفمبر القادم ستكون مختلفة نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المشاركين في هذا الحدث الضخم.

وأعربت السيدة ايلينا بانوفا المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن مشاركتها في الإعداد لهذا الحدث الهام، وأهمية استضافة مصر له وما سيمثله لإفريقيا والدول النامية بشكل عام، خاصة في ظل جهود مصر سواء في ملف تغير المناخ أو التنوع البيولوجي، والعمل على الربط بينهما لتصبح الفرصة سانحة لها لتدعيم هذا التوجه من خلال مؤتمر المناخ، ورحبت بالتعاون مع الدولة المصرية بتقديم الدعم الفني اللازم وتحديد الأولويات وتنظيم الفعاليات والأنشطة.

ومن ناحية أخرى كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد اجتمعت مع البعثة الفنية الأولى للأمم المتحدة المعنية بتنظيم مؤتمر المناخ COP27 لعام 2022 خلال جولتها التفقدية بمدينة شرم الشيخ لبحث الإجراءات اللوجستية الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ العام المقبل، وترتيبات السلامة والأمن ومناقشة كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقيام بجولة فى أنحاء مركز المؤتمرات وزيارة عدد من الفنادق وإعداد ترتيبات الإقامة .

وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سلسلة اجتماعات مع البعثة الفنية الأولى للأمم المتحدة المعنية بتنظيم مؤتمر المناخ COP27 لعام 2022، لبحث الموضوعات المتعلقة بالأمور اللوجستية والأمنية تمهيدا لاستضافة مصر للمؤتمر، وذلك بمشاركة السيدة ايلينا بانوفا المنسق المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر وممثلين عن وزارتي الخارجية والبيئة والجهات المعنية أعضاء بعثة الأمم المتحدة.