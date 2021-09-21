الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات الطبية في سيناء

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعطى الرئيس السيسي إشارة البدء لافتتاح مستشفى سانت كاترين، أحد المستشفيات الكبرى والتي افتتحها الدكتور هاني محمود احمد العزبي مدير إدارة مستشفيات جنوب سيناء، وملازم أول خالد محمد عوض المشرف على المشروع، ومركز طب (أسرة الرويسات) في جنوب سيناء بشرم الشيخ والتى افتتحها الدكتور أحمد درويش عبد الغني مدير مركز طب اسرة الرويسات، والرائد شريف طه المشرف على المشروع، ومركز طب (أسرة التوفيق) في محافظة السويس والتي افتتحها الدكتور إسماعيل عبد الفتاح الحفناوي مدير مديرية الصحة بالسويس، والدكتور آسر حسن عبد الظاهر مدير الطب الوقائي بمحافظة السويس.

