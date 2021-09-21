استعدادت أمنية لتأمين مبارة السوبر المحلي بين الأهلي وطلائع الجيش

أنهي رجال الأمن استعادتهم الأمنية بإستاد برج العرب اليوم الثلاثاء، لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المحلى، المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب في الإسكندرية، حيث يدخل النادي الأهلي مباراة السوبر بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس موسم 2019/2020، بينما يدخل طلائع الجيش باعتباره وصيف بطل كأس مصر، بعد الهزيمة في النهائي بركلات الترجيح.

وشكلت المجموعة غرفة عمليات لمتابعة أحداث المباراة، وتأمين ممرات اللاعبين والمقصورة الرئيسية، حيث تتم عملية التأمين عن طريق "الدوائر الأمنية".