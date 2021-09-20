الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 11415 رأس غنم وماعز ضد «طاعون المجترات الصغيرة» بكفر الشيخ

الأغنام
الأغنام

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عن أعمال الحملات البيطرية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وترقيم وتسجيل الأغنام والماعز، ضمن الحملة القومية التي تشهدها محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه يتابع أعمال اللجان التي تجوب قرى مراكز المحافظة بالتعاون مع الدكتور خالد البرعى مدير عام الطب الوقائي والدكتورة عزة شحاتة مدير إدارة الطب الوقائي، وعددها  106 لجنة تحصين تعمل بصفة يومية من خلال 106 وحدة بيطرية بنطاق محافظة كفر الشيخ.

وأضاف عبداللاه، أن اللجان حصنت 11415 رأس غنم وماعز خلال اليومين الماضيين، وتم عقد العديد من الندوات الارشادية للمربين، لتعريفهم بفوائد تحصين الأغنام والماعز، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربية ماشيتهم، كما تستمر الحملات الإرشادية، والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، تستهدف مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ تحصين 26600 رأس غنم وماعز، ونجاح الحملة سيكون نتيجة  تعاون كل الجهات المعنية وهى الشرطة والمحليات، وبتعاون السادة المربين بتقديم حيواناتهم للجان التحصين لتحقق الحملة أهدافها المرجوة، بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.

 

وكانت قد شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم تحصين 21190 طائر ضد الأمراض الوبائية، كما تم تحصين 3160 طائر بلقاح انفلونزا الطيور،وتحصين 9000 طائر منزلي، فضلًا عن تطهير 8 أسواق، و19 رياشة، للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 12 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالي 6000 طائر، كما تم منح 3 تصاريح نقل طيور حية.

وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أن مازالت حملات التقصي النشط للأمراض الوبائية مستمرة، بالإضافة إلي أعمال التحصين، والتسجيل، والترقيم، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية.

غنم ماعز بيطري كفر الشيخ طيور تحصين

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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