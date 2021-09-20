جمهورية التشيك تطرح جرعات معززة ضد كورونا المستجد

بدأت جمهورية التشيك اليوم، تقديم جرعات معززة ضد فيروس كورونا.

ويشترط من أجل حصول أي شخص على جرعة ثالثة أن يكون قد تلقى جرعته الثانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا قبل أكثر من ثمانية أشهر.

وأوصت وزارة الصحة بالجرعات المعززة للأشخاص الذين تجاوزوا الستين من العمر وأي شخص من الفئات المعرضة للإصابة والعاملين في مجال الصحة أو الرعاية.

وقال وزير الصحة آدم فويتش: "أما الأشخاص الآخرين فالقرار متروك لهم ".

ويتم إخطار المؤهلين لجرعة ثالثة برسالة نصية وجرى إرسال نحو ثمانية آلاف رسالة في اليوم الأول.

ومن المتوقع أن يصل هذا العدد لمليون بحلول نهاية العام، ويتم استخدام اللقاحات المصنعة من شركتي فايزر/بيونتيك ومودرنا في حملة الجرعات المعززة.