الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المراقبون والمعارضة في موسكو يطالبان بإبطال نتائج التصويت الإلكتروني

التصويت الإلكتروني
التصويت الإلكتروني

يطالب المراقبون والمعارضة في موسكو بإعلان بطلان نتائج التصويت الإلكتروني في موسكو في الانتخابات البرلمانية الروسية.

وقال دميتري نوفيكوف نائب زعيم الحزب الشيوعي اليوم الاثنين "نحن لا نعترف بنتائج التصويت الإلكتروني في موسكو".

يذكر أن نتائج التصويت الاٌلكتروني في موسكو لم تنشر سوى بعد ظهر اليوم، بينما جرى نشرها بالفعل في مناطق أخرى بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع مساء أمس الأحد.

وتحدثت منظمة حقوق الناخبين المستقلة (جولوس) عن حدوث تزوير واضح ومثبت، وطالبت مفوضية الانتخابات بإلغاء النتائج.

وقال رومان أودوت الخبير بالمنظمة على موقع فيسبوك: إنه تم عرض 78 ألف ورقة اقتراع للتصويت الإلكتروني أكثر مما تم إعطاؤها للناخبين المؤهلين للتصويت.

وفي معظم الدوائر الانتخابية بموسكو جاء مرشحون من غير حزب روسيا الموحدة الموالي للكرملين في المقدمة عقب فرز الأصوات بمراكز الاقتراع، لكن فجأة حل محلهم مرشحو حزب روسيا الموحدة لدى إعلان نتائج التصويت الالكتروني.

الجدير بالذكر، وجه الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين انتقادات حادة إلى الانتخابات البرلمانية الروسية التي شابتها شكاوى متكررة بالتزوير.

وقال ناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل في بروكسل اليوم: إن "هذه الانتخابات أجريت في مناخ يتسم بترويع الأصوات الناقدة والمستقلة".

وفاز حزب روسيا الموحدة الحاكم بالأغلبية المطلقة في انتخابات مجلس الدوما وهو الغرفة السفلى بالبرلمان الروسي. 

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الانتخابات البرلمانية  بـ"الحرة والنزيهة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء انترفاكس.

أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي عن أسفه بشأن غياب المراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جراء خلاف بشأن الشروط التي وضعتها روسيا بشأن تواجدهم ولكن الاتحاد الأوروبي أشار إلى تقارير مستقلة وموثوقة بشأن حدوث انتهاكات جادة خلال الانتخابات.

المراقبون المعارضة موسكو التصويت الإلكتروني الانتخابات البرلمانية الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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