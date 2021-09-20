روسيا تُسجل 19 ألفا و 744 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحة الروسية تسجيل 19 ألفا و744 إصابة جديدة بفيروس كورونا (مقابل 20174 إصابة في اليوم السابق) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في عموم روسيا منذ بداية الجائحة إلى سبعة ملايين و 294 ألفا و672 شخصا.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كوفيد ــ 19" - في بيان اليوم الاثنين، أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية - أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة موسكو بواقع 2469 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـــ 1137 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي العاصمة الروسية 1098 إصابة.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 778 حالة وفاة (مقابل 793 وفاة في اليوم السابق)، ليصل إجمالي الوفيات في روسيا إلى 198 ألفا و 996 حالة وفاة.

وأشار البيان إلى أن 11 ألفا و992 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى ستة ملايين و510 آلاف و674 شخصا