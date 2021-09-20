الإثنين 20 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية الصناعية 2021 نظام ثلاث سنوات

التنسيق
التنسيق

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية الصناعية 2021 نظام ثلاث سنوات من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي ويحظى على نسب مشاهدة عالية تزامنا مع المرحلة الأولى من التنسيق لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات و الكليات المتاحة للطلاب

 

الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية الصناعية 2021 نظام ثلاث سنوات

يرغب الكثير من طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة بنظام الثلاث سنوات في معرفة القائمة الكاملة للكليات المتاحة لهم لتسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2021 وفقا لقواعد توزيع الطلاب على الكليات والمرتبطة بمجموع الطالب والتوزيع الجغرافي وتخصص الطالب حيث يمكن للطلاب التقديم في الكلية التكنولوجيا للصناعة والطاقة، كلية الفنون الجميلة بقسمي (العمارة والفنون)، كلية الفنون التطبيقية، كلية ترميم الآثار، المعهد المتوسط للمساحة، معهد فني صحي، تربية حلوان قسم التعليم الفني، معهد عالي للهندسة 6 أكتوبر، المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وذلك عقب خوض امتحانات القدرات المؤهلة للدخول وفقا لشروط مكتب التنسيق.

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الكليات المتاحة لطلاب دبلوم التجارة 2021

يمكن لطلاب دبلوم التجارة تسجيل رغباتهم في التنسيق للتوزيع على الكليات المناسبة لهم وفقا لتخصصهم ومجموعهم الذي حصلوا عليه على رأس تلك الكليات (كلية التجارة، المعاهد الفنية التجارية، معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية، معهد العباسية للعلوم التجارية، معهد المستقبل العالي، الأكاديمية الحديثة بالمعادي، كلية التربية قسم التعليم الفني) حيث يتم توزيع الطلاب على تلك الكليات والمعاهد وفقا للتوزيع الجغرافي لنطاق سكن كل طالب وتوافر تخصصه في تلك الكليات والمعاهد وذلك في ظل المخطط الذي تسعى وزارة التعليم العالي إلى تطبيقه وهو تقليص أعداد الطلاب المغتربين داخل المدن الجامعية بجميع المحافظات

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2021

يبحث الكثير من المواطنين على الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية الصناعية 2021 نظام ثلاث سنوات والأوراق المطلوبة للتقديم خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022) والتي تتلخص فيما يلي:-

  • شهادة نجاح الطالب في الدبلوم الفني موضح بها مجموع الطالب أرقام ونسبة مئوية
  • أصل شهادة ميلاد الطالب
  • صورة بطاقة الرقم القومي
  • ملف بلاستيكي
  • عدد 6 صور شخصية للطالب حديثة
الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية الصناعية نظام ثلاث سنوات الكليات والمعاهد المتاحة للدبلومات الفنية الصناعية 2021 نظام ثلاث سنوات طلاب دبلوم التجارة الكليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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