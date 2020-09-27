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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:33 م
تنسيق
تنسيق
ريم محمود
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بدء طلاب الدبلومات الفنية فى الاستعلام عن الكليات المتاحة في تنسيقات الدبلومات الفنية 2020،  وذلك عقب الإعلان عن المرحلة الثالثة للتنسيق والتي تم إعلانها اليوم السبت، بواسطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوجد بعض الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية لعام 2020، فى ذلك السياق ترصد "الدستور" الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020.

الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يوجد كليات ومعاهد معينة هى الكليات المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020، وذلك بناء على المجموع الذي حصل عليه الطلاب ويتم أيضًا بناء على الأماكن الشاغرة فى هذه الكليات والمعاهد، حيث أن يكون 10٪ من نسبة الطلاب في الجامعة، حيث أنه في 15 سبتمبر تم فتح تنسيق بوابة الدبلوم، واستخدمت بوابة الحكومة لتسجيل رغبات الطلاب المتخرجين من الدبلومات الفنية هذا العام ودخولهم جامعات وكليات مصر.

المعاهد المتاحة فى تنسيقات الدبلومات الفنية 2020

ووفقًا لما أعلنه مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي فإن المعاهد المتاحة هى معهد فني الصحة، معهد فني الصناعي، معهد الخدمة الاجتماعية، معهد تكنولوجيا المعلومات.

الكليات المتاحة

وتعددت الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية لعام 2020 وهى كلية الزراعة، كلية الهندسة، كلية التربية جامعة حلوان، كلية الآثار، كلية السياحة والفنادق، كلية الفنون التطبيقية، كلية الفنون الجميلة، المعهد الفني الصحي، كلية التربية النوعية، كلية التعليم الصناعي.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2020

وفقًا ما تم إعلانه من مكتب التنسيق فإن الخطوات المتاحة للتسجيل فى تنسيق الدبلومات الفنية هى أن يتوجه الطالب إلى بوابة الحكومة المصرية، ثم على الطالب أن يختار شكل الشهادة الفنية، وعلى الطالب إدخال البيانات المطلوبة باسمه، يجب أن يكون لدى الطالب حق الوصول إلى قوائم التسجيل بالجامعة والكلية، وذلك لتحديد احتياجات الطلاب، يجب على الطالب التأكد من صحة جميع البيانات المكتوبة، يجب على الطالب الضغط على أيقونة التسجيل.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2020

وأعلن مكتب التنسيق عن الرابط الذي يمكن للطالب من خلال التسجيل فى التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية لعام 2020 وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرابط ونشره الدستور وهو: tansik.egypt.gov.eg

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