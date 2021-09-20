الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نتنياهو يسخر من تصرف لبايدن خلال لقائه مع بينيت فى البيت الأبيض

نتنياهو
نتنياهو

تطرق رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر الماضي بالبيت الأبيض.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، رد نتنياهو على سؤال حول الاجتماع بسخرية من تصرف بايدن: "نعم سمعت اللقاء، سمعت أن بايدن كان منصتا للغاية، لكن كان منصتا جدا خلال هذا الاجتماع، لقد طأطأ رأسه موافقا"، (وطأطأ نتنياهو رأسه معبرا عن حركة بايدن).

 

وحول تعهد بايدن بعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، أضاف: "حسنا، هذا ما قاله أوباما أيضا، وصرح به آخرون وأيضا قالوا هذا عن كوريا الشمالية، واليوم تمتلك ترسانة نووية مخيفة ومع صواريخ باليستية قادرة على الوصول لكل نقطة".

 

وتابع: "الإيرانيون يمتلكون الحرية لفعل ما يريدون".

 

 كما انتقد الحكومة الإسرائيلية الحالية قائلا: "لا يديرون حملة جماهيرية قوية ضد الملف النووي الإيراني".

 

وأضاف: "أيضا لا يقولون أي شيء ضد النووي الإيراني ولا يقومون بأي شيء، هم لا يتيحون للسفارة الإسرائيلية في واشنطن بالعمل ضد هذا، كما كنت أفعل".

 

وعن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، اعتبر أن "الأحداث الدولية الأخيرة يكمن بداخلها درس، حيث يجب على إسرائيل الدفاع عن نفسها".

 

وأردف قوله: "قلت لوزير الخارجية (الأسبق) جون كيري قبل سنوات" أنا لا أريد المساس بك.. لكنني قلت له إنه لدى خروجكم، القوات الأفغانية ستنهار، وستسيطر طالبان على البلاد".

 

وتابع: "كان لدي تقديري الخاص". 

 

ويسعى بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود، إلى العودة إلى قيادة حكومة إسرائيل، بعد نجاح يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي الحالي ورئيس حزب "يش عتيد"، من تشكيل حكومة تغيير، بالتعاون مع نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي وزعيم  حزب "يمينا".

 

وقد نتنياهو عرضًا جديدًا إلى بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس حزب "أزرق أبيض" بشأن حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة بينهما.

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وائل لطفي

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