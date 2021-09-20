الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات: الدولة تتحمل 1.1 مليار جنيه سنويًا فاتورة تدريب الشباب رقميًا

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العالم يشهد تحولات هائلة في حجم تأثيرها والتحدي في تنفيذها نتيجة لتداعيات الثورة الصناعية الرابعة، وظهور التكنولوجيات ذات التأثير الواسع مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والجيل الخامس وهو الأمر الذى كان له أثارًا على سوق العمل؛ حيث أشارت تقارير إلى أنه من المتوقع اختفاء أكثر من ٨٥ مليون وظيفة حول العالم حتى عام ٢٠٢٥ مقابل خلق نحو ١٠٠ مليون وظيفة جديدة، وهي الوظائف المرتبطة بالإبداع حيث سيبقى الانسان محور الحضارة مهما تطورت التكنولوجيا؛ منوها إلى أهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة المجتمع.

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 فعاليات الحفل الختامى السنوى للعام التدريبى


وأضاف الوزير  أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعى بنسب تصل إلى ٢٥٪ في الناتج العالمى خلال سنوات قليلة؛ وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة دمج هذه التكنولوجيا في منظومات ناجحة.

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 فعاليات الحفل الختامى السنوى للعام التدريبى

ولفت إلى أن الجائحة ساهمت فى تسريع وتيرة الإقبال على التكنولوجيا، ما أدى إلى الاعتماد على أساليب العمل والتعلم والتواصل الاجتماعي عن بُعد، حيث من المتوقع استمرار هذه الآليات حتى بعد انتهاء الجائحة. 

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 فعاليات الحفل الختامى السنوى للعام التدريبى


وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بمضاعفة ميزانية التدريب 22 ضعفًا خلال ثلاث سنوات، حيث ارتفعت أعداد المتدربين من 4 آلاف متدرب في 2018-2019 بميزانية 50 مليون جنيه إلى 200 ألف متدرب بميزانية مليار و100 مليون جنيه فى العام المالى الحالي.

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 فعاليات الحفل الختامى السنوى للعام التدريبى

 ونوه بأن الوزارة تنفذ خطة لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات بهدف نشر التدريب والفكر الإبداعى والحاضنات ومسرعات الأعمال فى كافة المحافظات، حيث تم البدء فى ست مراكز ويتم العمل على بناء عشر مراكز جديدة سيتم بدء العمل بها بحلول ٢٠٢٢.

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 فعاليات الحفل الختامى السنوى للعام التدريبى

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الحفل الختامى السنوى للعام التدريبى 2020-2021 الذى نظمه معهد تكنولوجيا المعلومات “ITI”، تحت عنوان "كوادر مصرية شابة في مهن المستقبل" بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

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 فعاليات الحفل الختامى السنوى للعام التدريبى

وجرى تسليط الضوء على حصاد عمل المعهد فى تبنى وتطوير البرامج والتخصصات التى تخدم المهارات الأكثر طلبًا في السوق العالمى ومنها الذكاء الاصطناعى وأمن المعلومات وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والوسائط المتعددة والألعاب الإلكترونية خلال الحفل.

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 فعاليات الحفل الختامى السنوى للعام التدريبى

كما تم استعراض أعداد الخريجين والتى بلغت نحو 6000 خريج ومتدرب عبر البرامج التدريبية المباشرة، بالإضافة الى إتاحة المحتوى ووصوله لما يزيد عن 240000 مستفيد عبر المنصة الرقمية للمعهد للتعلم الإلكترونى "مهارة تك".

دعا الوزير شباب الخريجين إلى تعميق المعرفة ومواكبة التطور التكنولوجي واكتساب المهارات الشخصية المطلوبة في سوق العمل العالمي مثل مهارات العمل الجماعي والفكر الإبداعى ومهارات تقبل الثقافات المختلفة.

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 فعاليات الحفل الختامى السنوى للعام التدريبى


كما كرم الدكتور عمرو طلعت بتكريم الأوائل من الخريجين من مختلف المنح التدريبية للمعهد بمختلف المحافظات.
هذا وقد شهد الحفل استعراض خطة معهد تكنولوجيا المعلومات فى إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى يعد محور المهارات أحد أهم محاور استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية.

 

وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات طلعت معهد تكنولوجيا المعلومات ITI مصر الشباب الخريجين

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