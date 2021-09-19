قاضي المعارضات بجنوب الجيزة يجدد حبس قاتل زوجته في الهرم

أصدر اليوم قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة قرارا بحبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات بينهما في الهرم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها في الهرم، بإجراء التحريات تبين مقتل ربة منزل على يد زوجها، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، مسددا لها عدة طعنات بأنحاء جسدها، بسبب خلافات زوجية وأسرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.