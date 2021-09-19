الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قاضي المعارضات بجنوب الجيزة يجدد حبس قاتل زوجته في الهرم

حبس
حبس

أصدر اليوم قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة قرارا بحبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته بسبب خلافات بينهما في الهرم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها في الهرم، بإجراء التحريات تبين مقتل ربة منزل على يد زوجها، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض، مسددا لها عدة طعنات بأنحاء جسدها، بسبب خلافات زوجية وأسرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

قاضي المعارضات جنوب الجيزة خلافات زوجية مقتل ربة منزل مديرية أمن الجيزة قتل ربة منزل

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