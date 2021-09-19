الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«صناعة المعلومات»: العلاقات المصرية الليبية تشهد أزهى عصورها في عهد السيسي

حمدي الليثي
حمدي الليثي

قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن العلاقات المصرية الليبية تشهد أزهى عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التقارب الكبير بين البلدين، موضحا أن عملية إعادة إعمار ليبيا سيؤدي إلى توفير فرص عمل أمام العمالة المصرية تتراوح بين 2-5 مليون فرصة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأكد نائب رئيس الغرفة أن التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا سيحقق قفزات كبيرة في ظل نقل الخبرات المصرية إلى الشقيقة الليبية، مشيرا إلى أن هناك تعاون في مجالات النقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والغاز والسيارات والمقاولات والتشيد والبناء.

وأوضح أن البنية التحتية للاتصالات من أهم أولويات الجانب الليبي، وهناك 4 اتفاقيات تعاون بين وزارة الاتصالات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والشركة المصرية للاتصالات في عدة مجالات من أبرزها التحول الرقمي، والخدمات البريدية، وبناء القدرات وريادة الأعمال، وتوطين التكنولوجيا، كما أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الاتصالات الدولية الليبية في مجالات التدريب وتقديم الاستشارات الفنية والدعم الإداري ودعم تقديم الخدمات الدولية. 

وتابع أن أهم المجالات التي سيبدأ العمل فيها خلال الفترة المقبلة تشمل إنشاء مراكز البيانات، والربط البيني بين الشبكة الدولية المصرية للكوابل والشبكة الليبية، وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تصنيع كابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب لبناء قدرات الشباب الليبي في كل علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تبادل الرؤى والخبرات في مجالات بناء القرى التكنولوجية والبرامج التقنية والتحول الرقمي وتفعيل التعاون بين مؤسستي البريد المصري والليبي.

كان علي العابد وزير العمل الليبي أكد أن السوق الليبية ستستقبل نحو مليون عامل مطلع أكتوبر المقبل بعد أن وقع الوفد الليبي لمصر عقودا بقيمة 4.24 مليار دولار.

صناعة المعلومات السيسي مصر ليبيا الاتصالات التعاون المشترك

مواد متعلقة

«الاتصالات» تُنظم ورشة عمل لمديري التحول الرقمي بالجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

يخضع لجراحة ثانية غدًا.. نضال الشافعي يطلب الدعاء من جمهوره

أزمات بالجملة.. نهاية مسلسل «شقة 6» تفتح أبواب الشكاوى بين صناعه

أهالي تلا يودعون «إسلام» بعد وفاته فى إيطاليا بظروف غامضة (فيديو)

«المستثمرين»: دخول الشركات المصرية ليبيا يسهم في زيادة فرص العمل

بداية موسم الأمطار.. أسماء ومواعيد 18 نوة تضرب الإسكندرية

إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة شقق في السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى

خدعة للتضليل.. لماذا كذب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن مكان الأسيرين؟