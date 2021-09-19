الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق عامل قتل عجوزا فى كفر الشيخ للمفتى

اعدام
اعدام

أصدرت اليوم محكمة جنايات فوه فى كفر الشيخ، قرارا حضوريًا بإحالة أوراق عامل يقيم بقرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق، إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى حول عقوبة إعدامه، لاتهامه بقتل عجوز وسرقة منقولاتها الذهبية، ومبلغ مالى ملك لها، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور المحكمة فى شهر نوفمبر 2021 للنطق بالحكم، فى أحداث القضية رقم 7478 لسنة 2021، جنايات قسم شرطة دسوق، والمقيدة برقم 1869 لسنة 2021 كلى كفر الشيخ.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد أمين الميداني.

كان المستشار أشرف على ربيع، المحامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "أ.ع.أ.م.ا"، 32 عامًا، ويقيم بقرية كفر العرب، التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه، لأنه فى يوم 4 يوليو 2020، بدائرة قسم شرطة دسوق، قتل المجنى عليها باتعة توفيق نبيه زعلوك، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم أعد لذلك الغرض أداة "جاكوش"، وتسلل لمسكنها ليلاً حال خلودها للنوم، فاعتدى عليها بعدة ضربات باستخدام الأداة حوزته على رأسها فأحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها، فيما اقترنت تلك الجناية بأخرى وهى أنه فى ذات الزمان، والمكان سرق المتهم المنقولات الذهبية المملوكة للمجنى عليها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عندما اقترب من المجنى عليها بعد ارتكابه الواقعة نزع الخاتم من يدها، وما أن شعرت به باغتها برطم رأسها بالحائط، وتوالى عليها ضربًا بالأداة بحوزته "جاكوش"، على رأسها ما أدى إلى وفاتها نتيجة تلك الضربات، ووفق ذلك سرق المتهم القرط الذهبي، والخاتم، ومبلغ مالى مملوكين للمجنى عليها.

كفر الشيخ قسم شرطة محكمة جنايات رئيس المحكمة فضيلة المفتي تقرير الصفة التشريحية

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