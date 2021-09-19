تسببت في طلاق أختها وأفل نجمها في عام 1973.. محطات في حياة تحية كاريوكا

تحل اليوم علينا ذكرى وفاة النجمة تحية كاريوكا، و اسمها الحقيقي بدوية تحية محمد علي النيداني كريم، من مواليد مدينة الإسماعيلية.

بدأت في ممارسة الرقص والغناء والتمثيل وهي في سن صغيرة كموهبة وسافرت إلى القاهرة هربًا من تعذيب أخيها وتعرفت على الراقصة سعاد محاسن ثم ذهبت إلى بديعة مصابني بعد سفر الراقصة سعاد محاسن إلى الشام وحينها اكتشفتها الراقصة بديعة مصابني وانضمت إلى فرقتها عام 1935.

وتوجهت إلى السينما والمسرح بمساعدة سليمان باشا نجيب الذي قام بمساعدتها وتنميتها ثقافيًا وسياسيًا.

عام ١٩٤٠ بدأت شهرة الفنانة تحية كاريوكا الحقيقية، عندما قدمت رقصه الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقة بديعة مصابنى.

وتسببت شهرة كاريوكا في طلاق أختها فاطمة من زوجها علي الجداوي.

زيجات تحية كاريوكا

خلال عقدين من مسيرة حافلة بالرقص والأعمال السينمائية والمسرحية، تزوجت خلالها 17 مرة أبرزها من الطيار حسين عاطف والممثل رشدي اباظه والمطرب محرم فؤاد والمخرج المسرحي فايز حلاوة.

في عام 1973 انحسرت عنها الأضواء بعد زيادة وزنها، وأفل نجمها، لتجد نفسها بلا مال، واضطرت أن تسكن شقة فوق السطوح في حارة متواضعة، وكانت تعاني من الماء البيضاء في العين، وتكفل بعلاجها الأمير السعودي فيصل بن فهد، وكانت كاريوكا منذ عام 1974 تقيم في قصر الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز خلال تواجدها في مكة، وكانت علاقتها جيدة بأسرته.



قدمت تحية العديد من الأعمال السينمائية.

أفلام

الجراج

يا تحب يا تقب

سوق النساء

امرأة تدفع الثمن

مرسيدس

نساء صعاليك

إسكندرية كمان وكمان

نشاطركم الأفراح

صاحب العمارة

روض الفرج

التعويذة

آه يا بلد آه

الصبر في الملاحات

الضائعة

عصر الحب

للحب قصة أخيرة

انتحار صاحب الشقه

منزل العائلة المسمومة

الوداع يا بونابرت

المطارد

كيدهن عظيم

ليال

انا في عينيه

لا تظلموا النساء

وسقطت في بحر العسل

السقا مات

مسلسلات

سر الأرض

المنزل الخلفي

مخلوق اسمه المراة

دموع الشموع

صابر يا عم صابر

ينابيع النهر

حكايات هو وهي

متي تبتسم الدموع

أهل الطريق