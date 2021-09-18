«نحن السلام».. رسالة من أطفال العالم فى مبادرة الفنانة وفاء ياديس

ينطلق معرض "نحن السلام" من مبادرة معارض صغيرة أونلاين للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس احتفالا بيوم السلام العالمى ٢١ سبتمبر وذلك يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري .

حيث يشارك أكثر من ٢١ طفلا من ٨ دول من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط فى معرض فنى يعرض لوحات لأطفال بين سن الرابعة إلى الخامسة عشر فى رسالة إلى العالم تعبر عن أن الانسان هو صانع السلام وهو من يكون صانع الجمال لمجتمعه والمعالج له بالعافية والرحمة وطيب الأخلاق والمبدع والمبتكر، لما له قيمة السلام على الأرض .

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن المعرض يجمع بين مختلف ثقافات عربية ودولية بلغات ولهجات متعددة تحت شعار "لغة واحدة هى الفن" ويعتبر المعرض هو أحياء لدور الفنان الريادى لبعث رسالة دولية فى يوم احتفال عالمى ويشرفنى أن أكون أنا هذا الفنان وأن ينطلق المعرض بجموع أطفال العالم الموهوبين من مصر، ‏ويتم العرض على قناة www.youtube.com/guruwafaatv .

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس الاتحاد الفيدرالى الدولى لليوجا لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وسفيرة مصر للسلام فى يوم اليوجا العالمى بالبرتغال، وهى من أبرز الشخصيات المصرية والعربية فى مجتمع اليوجا الدولى، وأطلقت عليها الصحافة لقب "سيدة اليوجا الأولى" عام ٢٠٠٤، وهى أول من قدم برنامج عن اليوجا فى الشرق الأوسط على التليفزيون المصرى عام ٢٠٠٣، وحصلت على ميدالية رواد التعليم فى مصر من المؤتمر الدولى للتعليم عام ٢٠٠٨، لأنها أول مصرية عربية تحصل على شهادة مستوى التعليم العالى عام ١٩٩٣ من المجتمع الدولى لليوجا كأول معلمة متخصصة بشهادة.

قدمت الفنانة التشكيلية وفاء ياديس المعارض والمبادرات التشكيلة المتعلقة بالعديد من المجالات المختلفة وخاصة تلك المرتبطة بمشاركة الأطفال.