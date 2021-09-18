حمدي قوطة نائبا لرئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد

قرر المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، تعيين المهندس حمدي قوطة عضو المكتب التنفيذي نائبًا لرئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد والموقع الإلكتروني.

كما قرر المكتب التنفيذي أن يكون قوطة المسئول الأول عن كافة المسئوليات المالية والإدارية.

وكان المكتب التنفيذي قد عقد اليوم السبت اجتماعًا برئاسة "أبو شقة"، حضره جميع أعضاء المكتب، وصدرت الموافقة بإجماع الآراء.

من جانبه تعهد المهندس حمدي قوطة أمام المكتب التنفيذي بالالتزام بتنفيذ كافة ما جاء بهذا القرار.

وهنأ أعضاء المكتب التنفيذي المهندس حمدي قوطة بثقة المكتب التنفيذي وتمنوا له التوفيق.

وكان قد وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ بالإجماع على تعيين 6 أعضاء جدد بالهيئة العليا لحزب الوفد، وضمت قائمة المعينين الجدد دكتورة سمر عاطف محمد يوسف أخصائي نساء وتوليد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمدرية الصحة صاحب ومدير مجموعة الغد الطبية "محافظة قنا"، وياسر محمد حسن العبد محامي - نائب أحكام عسكرية سابقاً "محافظة دمياط"، وإبراهيم مليجي محمود إسماعيل المليجي مدير عام فروع بنك مصر جنوب الدلتا "محافظة المنوفية"، والنائبة سهام بشاي عبده حنين، عضو مجلس النواب "محافظة بني سويف"، والإعلامية شيرين ربيع محمد مصطفى، صحفية، ومحمود سامي أحمد محمد عبد الله بالمعاش - مدير عام بالتربية والتعليم سابقا.

وقال أبوشقة، إنه سوف يتم تعيين دفعة جديدة لشغل الأماكن الشاغرة بالهيئة العليا خلال الاجتماع المقبل للهيئة في نهاية الشهر الجاري.

وفاز خلال الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي بالتزكية عيد هيكل نائبا لرئيس الحزب خلفا للراحل المستشار عادل بكار، والمهندس حمدي قوطة بعضوية المكتب التنفيذي للحزب.

كما وافق أعضاء الهيئة العليا على تكليف الدكتور محمد خليفة سكرتير عام الوفد بالغربية بالقيام بأعمال رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية لمدة عام.