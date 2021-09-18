السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حمدي قوطة نائبا لرئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد

المستشار بهاء ابو
المستشار بهاء ابو شقة وحمدى قوطة

قرر المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب ووكيل أول مجلس الشيوخ، تعيين المهندس حمدي قوطة عضو المكتب التنفيذي نائبًا لرئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد والموقع الإلكتروني.

كما قرر المكتب التنفيذي أن يكون قوطة المسئول الأول عن كافة المسئوليات المالية والإدارية.

وكان المكتب التنفيذي قد عقد اليوم السبت اجتماعًا برئاسة "أبو شقة"، حضره جميع أعضاء المكتب، وصدرت الموافقة بإجماع الآراء.

من جانبه تعهد المهندس حمدي قوطة أمام المكتب التنفيذي بالالتزام بتنفيذ كافة ما جاء بهذا القرار.

وهنأ أعضاء المكتب التنفيذي المهندس حمدي قوطة بثقة المكتب التنفيذي وتمنوا له التوفيق.

وكان قد وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ بالإجماع على تعيين 6 أعضاء جدد بالهيئة العليا لحزب الوفد، وضمت قائمة المعينين الجدد دكتورة سمر عاطف محمد يوسف أخصائي نساء وتوليد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمدرية الصحة صاحب ومدير مجموعة الغد الطبية "محافظة قنا"، وياسر محمد حسن العبد محامي - نائب أحكام عسكرية سابقاً "محافظة دمياط"، وإبراهيم مليجي محمود إسماعيل المليجي مدير عام فروع بنك مصر جنوب الدلتا "محافظة المنوفية"، والنائبة سهام بشاي عبده حنين، عضو مجلس النواب "محافظة بني سويف"، والإعلامية شيرين ربيع محمد مصطفى، صحفية، ومحمود سامي أحمد محمد عبد الله بالمعاش - مدير عام بالتربية والتعليم سابقا.

وقال أبوشقة، إنه سوف يتم تعيين دفعة جديدة لشغل الأماكن الشاغرة بالهيئة العليا خلال الاجتماع المقبل للهيئة في نهاية الشهر الجاري.

وفاز خلال الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي بالتزكية عيد هيكل نائبا لرئيس الحزب خلفا للراحل المستشار عادل بكار، والمهندس حمدي قوطة بعضوية المكتب التنفيذي للحزب.

كما وافق أعضاء الهيئة العليا على تكليف الدكتور محمد خليفة سكرتير عام الوفد بالغربية بالقيام بأعمال رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية لمدة عام.

المكتب التنفيذي حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب المهندس حمدي قوطة صحيفة الوفد المسئوليات المالية

مواد متعلقة

قررات هامة لحزب الوفد عقب الانتهاء من اجتماع المكتب التنفيذي اليوم

«رشا قلج» ورئيسة تنزانيا السيدات الأكثر تأثيرا في إفريقيا 2021

برلمانى: الرئيس السيسى أرسى دعائم الحماية الاجتماعية بمحاربة الفقر

تحرك برلماني بشأن عدم الاستغلال الأمثل للمواقع والاكتشافات الأثرية

برلمانية التجمع: لدينا ملاحظات على قانون العمل وندرس بعض التعديلات

تعرف على توصيات «الشيوخ» فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة التنمية

مغاوري: مشروع قانون لمواجهة التسول.. وآلية للتحقق من مصادر دخلهم

«المهندسين»: تعاون جديد لتكامل المنظومة الطبية الذكية للنقابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

شبورة صباحًا ورياح نشطة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

عثر عليه متوفيًا بمزرعة.. القصة الكاملة لوفاة الشاب «إسلام الطباخ» في إيطاليا

طلبت إجازة لقتله.. جهات التحقيق تفحص اتهام فتاة لشقيقها بالتحرش

الزمالك يرفض طلب بيراميدز

مدربة باليه فى سن الـ 18.. «سلمى عاطف»: زوجي الداعم والسند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

المجتمع المدنى وحرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد

مؤمن المحمدي

العك الأفريقي

علي سعدة

قطوف

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

بري يدعو إلى تحرك عاجل بسبب احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي على لبنان

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»