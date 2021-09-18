السبت 18 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوات الدعم السريع السودانية تضبط أسلحة ومتفجرات ومهربين قادمين من ليبيا

أسلحة
أسلحة

ضبطت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت،  شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا، كما تمكنت أيضا من القبض على أربعة مهربين من عصابات تجارة  الأسلحة من بينهم أجانب على المثلث الحدودي مع ليبيا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سودانية منذ قليل.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان لها  اليوم السبت : "تمكنت قوات (متحرك درع الصحراء) المنتشرة على الشريط الحدودي بين السودان ومصر وليبيا من ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا، بجانب توقيف (4) أفراد من عصابات تجارة السلاح بينهم أجانب"​​​.

وقال قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية، التابعة لقوات الدعم، على أحمد محمود عووجه، في تصريحات صحفية إنه "فور وصول معلومات عن نشاط العصابات المتفلتة في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، تحركت دوريات الدعم السريع لتمشيط المنطقة".

وتابع:  "اشتبكت الدوريات مع العصابات المتفلتة على بعد ثلاث كيلومترات من المنطقة وتمت عملية مطاردة العصابات التي تمكنت خلالها قوات الدعم السريع من استلام سيارتين ماركة (GMC) على متنها عدد (36) بندقية كلاشنكوف وعدد (2) صندوق قنابل يدوية (قرنيت)، بالإضافة لمدفع (دوشكا، وقاذف آربي جي 7) وعدد كبير من الذخائر أنواعها".

يأتي هذا فيما احتجزت السلطات السودانية في مطار الخرطوم شحنة أسلحة وصلت من إثيوبيا المجاورة، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا).

واحتجزت الشحنة، الشهر الماضي بعدما وصلت عبر الخطوط الجوية الإثيوبية ويجري التحري بشأنها، وفق "سونا".

وأفادت الوكالة بأنّ السلطات أُبلِغت بوصول "شحنة أسلحة قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبيّة  وعلى الفور، تمّ حجزها من قبل سلطات الجمارك".

ونقلت الوكالة عن مسؤولين لم تُسمّهم، قولهم إنّ "الأسلحة وصلت إثيوبيا قادمةً من العاصمة الروسيّة موسكو في مايو 2019، احتجزتها السلطات الإثيوبيّة هناك طوال العامين الماضيين، ودون سابق إنذار سمحت أديس أبابا بشحنها للخرطوم على طائرة ركاب مدنيّة".

وتتكوّن الشحنة من 72 صندوقاً تحوي أسلحة ومناظير رؤية ليليّة.

وقالت الوكالة إنّ هناك شكوكاً "تدور حول نوايا استخدامها في جرائم ضدّ الدولة، وإعاقة التحوّل الديموقراطي (في السودان)، والحيلولة دون الانتقال للدولة المدنيّة".

 

قوات الدعم السريع السودانية شحنة أسلحة وذخائر ليبيا عصابات تجارة الأسلحة المثلث الحدودي مع ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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