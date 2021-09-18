السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لـ 21 مواطن بالتجنس بالجنسية الأجنبية

جريدة الدستور

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم السبت قرار بالإذن لعدد 21 مواطن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار برد الجنسية المصرية لـ 14 شخص مرفق أسمائهم في الكشف التالي، أولهم المواطن محمد محمد سيد، وآخرهم سماح فؤاد توفيق.

شروط الحصول على الجنسية

الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصير عضوًا فى شعبها، ملتزمًا بالولاء لها، في مقابل التزامها بحمايته في الداخل والخارج.

ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية.

ويشمل الإذن عند صدوره الأبناء القصر (حتى 18 عامًا)، ولا يشمل الأبناء غير القصر أو الزوجة، ولكن يجب أن يقدم كل منهم طلبًا منفصلًا خاصًا به.

كما يسمح القانون المصري للمواطنين الذين يصدر لهم الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بالاستثناء من أداء الخدمة العسكرية بمصر.

كيفية حصول المواطن المصرى فى الخارج على موافقة السلطات المصرية على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

يتقدم المواطن إلى القسم القنصلي ويقوم باستيفاء النموذج المعد لذلك (موجود أعلى الصفحة) بكل دقة ويرفق بها المستندات التالية:

صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.

صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).

صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري ويجب أن يكون سارى الصلاحية.

صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.

صورة طبق الأصل للصفحات الأولى لجواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية).

صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية (إن وجدت).

موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية (إذا كان الطلب خاصًا بالزوجة).

عدد 4 صور فوتوغرافية.

يستغرق  وصول رد وزارة الداخلية حوالي  6 أسابيع أو أكثر.

تتولى القنصلية مراجعة المستندات المقدمة ثم إرسالها إلى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية، وعلى المواطن متابعة القسم القنصلي للحصول على رد المصلحة فور وروده.
 

70292-نص-القرار-2
70292-نص-القرار-2
89390-نص-القرار-1
89390-نص-القرار-1
الجنسية المصرية الجريدة الرسمية القانون المصري رد الجنسية المصرية الجريدة الرسمية تنشر جواز السفر المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

سحب رُخص وحبس وغرامة.. بدء تطبيق عقوبات الملصق الإلكترونى

بعد تداعياته الخطيرة.. هل يقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الحامل والجنين؟

محمد هنيدى يفاجئ جمهوره ويقرر اعتزال التمثيل لهذا السبب

أول قرار من نقابة المهن الموسيقية بخصوص الغناء «بلاى باك» ضد المطرب أحمد سعد

«الاتصالات»: تدريب 45 ألف مستفيد رقميًا خلال الربع الثاني من 2021

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين الأغانى الوطنية؟!

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»

اعتقال فلسطينيين وإصابة العشرات باختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الخليل