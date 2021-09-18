انطلاق حملة تحصين الأغنام والماعز بلقاح طاعون المجترات فى أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انطلاق حملة تحصين الحيوانات (الأغنام والماعز) بلقاح طاعون المجترات الصغيرة بجميع مراكز المحافظة فى وقت واحد بدءًا من اليوم السبت 18 سبتمبر الجاري وحتى تحقيق المستهدف.

وأكد محافظ أسيوط اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع الثروة الحيوانية والعمل على نشر ثقافة التوعية والوقاية للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة الطرق الممكنة.

وأوضح ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض المختلفة التي تصيب الحيوانات ومنع انتشار العدوى والعمل على تقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين من خلال الإدارات البيطرية بكافة مراكز المحافظة.

وأضاف اللواء عصام سعد، أنه يتم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ خطة مديرية الطب البيطري والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة.

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التنسيق والتواصل المباشر مع مسئولي قطاع الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف لحملة التحصين لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الحيوانات (الأغنام والماعز) بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

من جهته، أوضح الدكتور ممدوح بداري، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه بدأ اليوم اتخاذ كافة التجهيزات والاستعدادات لانطلاق الحملة الأولى لعام 2021 لتحصين الحيوانات (الأغنام والماعز) بلقاح طاعون المجترات الصغيرة وحتى تحقيق المستهدف والذي يصل إلى 4600 رأس أغنام وماعز بكافة مراكز وقرى المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به لجان التحصين والتوعية والوقاية من الأمراض الوبائية وتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين وقيامها بعمليات التحصين وتنظيم الندوات الإرشادية والتعليمية بناء على توجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مناشدًا مربي الحيوانات التعاون مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لكافة الحيوانات حرصًا على صحتها، مؤكدًا أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض لزياده إنتاجيتها، حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.