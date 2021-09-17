استمرار فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقاقة الإسماعيلية (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقاقة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك بمدينة فايد، حيث استكملت ورشة العرائس تدريب الفنانة نجاة عبدالقادر، إلى جانب ورشة الخرز، بينما قدم د. حسن سلطان محاضرة عن "كيفية الوقاية من الكورونا وشرح عملية الحفاظ علي النفس من المرض اللعين"، بجانب ذلك ألقي الشاعر بهاء اللبودى أمسية شعرية من مجموعة الأشعار والقصائد في حب مصر.

صورة من أحد العروض

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عرض فني بمزيج لفنون البدو وبحرى وسواحل مصر مع فقرة من الفلكلور، حيث قدم الفنان ماهر كمال أغانى" قبطان طالع يتمشى، شكشك مرزوقة، والجميل ملفوف باحلى ملاية، طازة وعال يا أم الخلول، قتالة عيونك البدوية، اغنية الورد على أغصانه، ووراك يا أبو رمش كحيل"، أما الفقرات الراقصة "البحرية، الصيادين، جانى الجميل، بتغنى لمين يا حمام، نوحى الحمام، الملاعق، خمسة اسمعلاوى، والسفينة"، إلي جانب عدد من الفواصل الغنائية منها" واه يا لالالى، الحلو عدى".

صورة من أحد العروض

وضمن فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقاقة الاسماعيلية بمدينة فايد، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، قدمت فرقة كورال اطفال بورسعيد بقيادة الفنان محمد نصر الدين، عددا من الأغاني الوطنية، بجانب القاء الشاعر تامر أحمد مجموعة من القصائد والاشعار، بالاضافة لفقرة اكتشاف مواهب من ابناء مدينة فايد، كما قدمت فرقة للالات الشعبية بقيادة الفنان يحيي مولر مجموعة من الفقرات علي انغام السمسمية.

صورة من أحد العروض

وفي سياق متصل قدمت فرقة ابوقير للموسيقي العربية بفرع ثقافة مطروح مجموعة من العروض الفنية اليومية علي مسرح النادي الاجتماعي بمطروح، حيث تضمنت فعاليات الليلة السادسة عشر، عرض لفرقة ابو قير للموسيقي العربية بقيادة الفنان سامح ابراهيم والتي قدمت مجموعة من اغاني الزمن الجميل ومنها، "اسكندرية، ان كنت ليا وانا ليك، بهية، دويتو ياورد علي فل وياسمين، دنجي دنجي، بحرية، يمكن علي باله حبيبي، فات الكتير يا بلدنا، وسط إقبال وتفاعل من جمهور الحاضرين .