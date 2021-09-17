الجمعة 17 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عصابة تقلد العملات

القبض على عصابة
القبض على عصابة

نجحت الداخلية في ضبط 3 لقيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تقليد العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد وترويج العملات النقدية. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة على عملائهم، بهدف تحقيق الإستفادة المادية متخذين من مسكن أحدهم وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى، حيث يتولى أحدهم تقليد العملات مستخدماً جهاز حاسب آلى وطابعة، ويقوم الآخران بترويج تلك العملات على عملائهم، كما أعلنوا عن إمتلاكهم لكميات كبيرة من العملات المقلدة ويرغبوا فى بيعها لراغبى التعامل بها بمقابل مبالغ مالية وإقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبتفتيش مسكن أحدهم عثر على (عدد من العملات الورقية المقلدة – جهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين احتوائه على برنامج "الفوتوشوب" ونماذج صور لوجهى العملات الورقية المقلدة – طابعة تستخدم فى طباعة العملات المقلدة – قطاعة أوراق معدنية بالمسطرة الخاصة بها) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، كما قرر أحدهم بقيامه بتقليد العملات مستخدماً جهاز الحاسب الآلى والطابعة المضبوطين بمسكنه، وحيازتهم للعملات المقلدة بقصد ترويجها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون الداخلية ترويج محافظة الاسكندرية مديرية منظمة الوطني

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