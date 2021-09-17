الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سعيد شحاتة يكشف تفاصيل الدورة الخامسة لشعر العامية المصرية

شعر العامية المصرية
شعر العامية المصرية

قال شاعر العامية سعيد شحاته وأمين عام مؤتمر شعر العامية المصرية عبر بيان له عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الدورة الخامسة لشعر العامية المصرية تقام في الـ28 من سبتمبر الجاري.

ولفت إلى أن هذه الدورة جاءت معنية بتكريم "الشعراء "عبدالدايم الشاذلي- نجيب شهاب الدين- يسري العزب- عمر نجم- فؤاد حجاج- إبراهيم الرفاعي- عصام ستاتي- حجاج الباي_ يسري ذكي- حسن رياض- سمير زكي- خالد عبدالمنعم- محمد ندا- حلمي عمر- سيد شومان".

 

وسينعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام هي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، 28-29-30- سبتمبر 2021، والبرنامج كاملاً ببرامج المحافظات المشاركة سينشر الأحد.

دورة الخمسمائة شاعر

وأكد الشاعر سعيد شحاته: في هذه الدورة أطلقنا شعار (دورة الخمسمائة شاعر) وهذا ليس كثيرًا على مصر، ولا يقلل من شأن الشعر أو ينزله من عليائه كما يقول بعض الأصدقاء، لأن شعر العامية ابن الشارع في الأساس، والعلياء لهذا الشعر هو أن يكون على عرش هذا الشارع، لا على عروش قصور الأمراء كما يفعل البعض.

 وتابع شحاته: "كما أن حكم القيمة والأفضلية وصيغة الأهم والأحسن لم تعد مجدية في ظل الأجيال المتلاحقة التي تكتب قصيدتها المختلفة، ومعاناتها التي تخصها، وبهذا أعتبر هذه الدورة دورة تمهيدية لدورة الألف شاعر، لنضع شعر العامية بهذه التجمعات والحلقات والأمسيات والندوات في عليائه، كي يمارس شعراؤه دورهم الحقيقي في هذه المجتمعات، وليرحمنا غيرنا من الانعزال والتقوقع والبعد والتعالي على مجتمع، هو في أمس الحاجة إلى شعره وشعرائه.

ولفت إلى أن هدف مؤتمر شعر العامية في الثلاث دورات السابقة فضلا عن الدورة الحالية، هو تواصل الأجيال بين كل أبناء شعر العامية، لكن الهدف الأساسي تقديم الشباب بالشكل المطلوب.

 

يشار إلى أنه انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر شعر العامية المصرية، التي تحمل اسم الشاعر الراحل محمد كشيك، مساء اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر حتى غد الخميس، بمقر أتيليه القاهرة بمنطقة وسط البلد.

سعيد شحاته مؤتمر شعر العامية المصرية دورة الخمسمائة شاعر عبدالدايم الشاذلي نجيب شهاب الدين

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