ياسمين سمير عن «بالورقة والقلم»: أتمنى دوري يعجب الجمهور

تبدأ غدًا السبت، أولى حلقات مسلسل إلا أنا الموسم الثاني حكاية "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، وهي ثانى حكايات الموسم الثاني، فى تمام الساعة 8 مساءً ويعاد الساعة 2 صباحا و الساعة 12.30 ظهرا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 8 صباحا والساعة 4 مساء، كما سيعرض على منصة "واتش آت".

وأعربت الفنانة ياسمين سمير، عن بالغ سعادتها لمشاركتها في الموسم الثاني من مسلسل الا أنا، حكاية بالورقة والقلم، متابعًة: "أنا بعمل شخصية هبة، وأتمنى أكون خفيفة على قلبكم".

وتابعت سمير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "شخصية جديدة عليا، وقبلت الدور فور عرضه عليا من المخرج محمد بكير، مخرج متميز وبيعرف يطلع أكثر ما لدى الفنان من موهبة".

وتمنت الفنانة ياسمين سمير، أن ينال دورها إعجاب الجمهور، قائلًة: “نفسي دوري يعجب الناس وهستني رد فعل الجمهور بعد كل حلقة”.



وتتعرض يسرا اللوزى خلال الحكاية إلى الابتزاز من قبل على الطيب الذى يشارك فى البطولة بجانب عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير ومن المقرر عرضها على شاشة Dmc.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.



يذكر أن قناة dmc عرضت أولى حكايات المسلسل وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرى.