الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تسجل 5 آلاف و95 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت اليابان 5 آلاف و95 إصابة، و64 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة، وصل إلى مليون و669 ألفًا و717 إصابة، وارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 17 ألفًا و123 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بـ"كوفيد-19" الذين هم في حالة صحية حرجة بلغ 1615 مصابًا، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مليون و552 ألفًا و506 حالات.

اليابان كورونا فيروس الجائحة الاصابات

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